Avionul, care la prima vedere pare unul de business, zboară la 13.000 de metri altitudine, are o autonomie de 12 ore și poate detecta ținte la peste 650 de kilometri, în anumite condiții, a anunțat Ministerul Apărării, citat de news.ro.

„La prima vedere pare un avion de business, în realitate GlobalEye este unul dintre cele mai avansate sisteme de supraveghere aeriană din lume”, au transmis oficialii Ministerului Apărării într-un mesaj video postat pe Facebook. Misiunea sa este să detecteze amenințările și să transmită informațiile către centrele de comandă și către forțele care pot interveni.

Tehnologie revoluționară

Spre deosebire de aeronavele din generația actuală, radarul GlobalEye nu se rotește. Mii de module electronice direcționează fasciculul radar, în fracțiuni de secundă, către zona în care apare o amenințare. Această tehnologie îi permite să monitorizeze o zonă foarte extinsă și să detecteze din timp potențiale amenințări.

„GlobalEye poate rămâne în aer mai bine de 12 ore, asta înseamnă că poate supraveghea aceeași zonă aproape o jumătate de zi fără întrerupere. În apărare, timpul petrecut în aer înseamnă mai multe informații și mai mult timp pentru luarea deciziilor”, au explicat oficialii MApN.

România, parte din programul iAFSC

România a aderat la Programul iAFSC (Alliance Future Surveillance and Control), prin care NATO își dezvoltă viitoarea generație de sisteme de supraveghere și avertizare timpurie. La acest proiect au aderat Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, România și Suedia.

NATO a anunțat, la summitul de la Ankara, contracte de armament în valoare de miliarde. Programul iAFSC este inițiativa NATO de înlocuire a actualei flote de avioane AWACS Boeing E-3A Sentry printr-o arhitectură modernă de supraveghere, care combină platforme aeriene, senzori spațiali, sisteme terestre și capabilități fără pilot.

Capabilități superioare

GlobalEye este un sistem care și-a demonstrat deja capacitatea de a detecta, urmări și identifica amenințări complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră. „Decizia de a selecta GlobalEye ca noul AWACS al NATO s-a bazat pe capabilitate, accesibilitate și livrare în timp scurt. Acesta rămâne un program transatlantic, coordonat la nivel european și cu contribuții importante din partea industriei americane”, explică oficialii MApN.