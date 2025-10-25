Ghid pentru pelerini și reguli de acces. Măsuri speciale de siguranță la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Stiri actuale
25-10-2025 | 19:19
×
Codul embed a fost copiat

Având în vedere numărul mare de participanți, forțele de ordine au pregătit măsuri speciale de siguranță.

autor
Larisa Antal

Patriarhia Română și autoritățile au publicat un ghid de bune practici pentru pelerini, în așa fel încât totul să se desfășoare în condiții de siguranță. Credincioșii vor fi ghidați pe trasee clar delimitate, cu garduri și benzi de separare.

Accesul se face începând cu ora 7 dimineața, iar pelerinii au la dispoziție trei intrări - intrarea principală și două din strada Izvor.

Accesul se face începând cu ora 7 dimineața, iar pelerinii au la dispoziție trei intrări - intrarea principală și două din strada Izvor. Atenție, în timpul slujbei vor putea intra în curtea catedralei doar cei 8.000 de enoriași invitați din parohiile și eparhiile din țară. Restul vor putea urmări slujba pe ecranele amplasate dincolo de gard. Iar în interior va fi permis accesul invitaților oficiali, pentru care s-au pregătit 2.500 de scaune.

Echipajele de jandarmi sunt prezente chiar și acum la intrarea principală a lăcașului de cult. Duminică, jandarmii vor fi însoțiți în teren și de câini antrenați să depisteze persoanele care au asupra lor droguri sau materiale pirotehnice.

Citește și
Papa Francisc
Vizita Papei Francisc în România. Ceremoniile la care va asista Iohannis

Totodată, țineți cont că puteți fi controlați în buzunare și genți la intrare de jandarmi și voluntari. Așadar, nu aveți voie să aveți asupra dumneavoastră bagaje voluminoase, băuturi alcoolice, drone, selfie stickuri, bannere sau animale de companie. Sunt interzise și umbrelele mari sau cele cu vârf ascuțit. Având în vedere că mâine sunt anunțate ploi, este recomandat să aveți cu dumneavoastră mai degrabă pelerine de ploaie.

Trecerea la ora de iarnă 2025. Ceasurile se dau înapoi și avem mai mult timp de odihnă. Cum profităm de ora în plus de somn

Sursa: Pro TV

Etichete: reguli, ghid, catedrala nationala,

Dată publicare: 25-10-2025 19:07

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român”
Stiri actuale
Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor 300 de milioane de ortodocși din lume: „Îmbrățișăm nobilul popor român”

Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, Catedrala Națională devine polul credinței românești. 40.000 de pelerini sunt așteptați la București pentru sfințirea picturii edificiului.

Vizita Papei Francisc în România. Ceremoniile la care va asista Iohannis
Stiri actuale
Vizita Papei Francisc în România. Ceremoniile la care va asista Iohannis

Klaus Iohannis va participa alături de Papa Francisc, care efectuează o vizită apostolică în România de vineri până duminică, la ceremoniile care vor fi organizate la Catedrala Naţională, Catedrala Sfântul Iosif şi Blaj.

Donald Trump, surprins în timp ce cântă colinde la slujba de Crăciun. VIDEO
Stiri externe
Donald Trump, surprins în timp ce cântă colinde la slujba de Crăciun. VIDEO

Președintele american Donald Trump și prima doamnă Melania au participat, luni seară, la slujba de ajunul Crăciunului, la Catedrala Națională din Washington.

Recomandări
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București
Stiri actuale
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
Stiri externe
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei
Stiri actuale
România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei

În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi și ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimele decenii, mai multe țări din lume au renunțat la schimbarea orei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 25 Octombrie 2025

02:15:08

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28