Ghid pentru pelerini și reguli de acces. Măsuri speciale de siguranță la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Având în vedere numărul mare de participanți, forțele de ordine au pregătit măsuri speciale de siguranță.

Patriarhia Română și autoritățile au publicat un ghid de bune practici pentru pelerini, în așa fel încât totul să se desfășoare în condiții de siguranță. Credincioșii vor fi ghidați pe trasee clar delimitate, cu garduri și benzi de separare.

Accesul se face începând cu ora 7 dimineața, iar pelerinii au la dispoziție trei intrări - intrarea principală și două din strada Izvor.

Accesul se face începând cu ora 7 dimineața, iar pelerinii au la dispoziție trei intrări - intrarea principală și două din strada Izvor. Atenție, în timpul slujbei vor putea intra în curtea catedralei doar cei 8.000 de enoriași invitați din parohiile și eparhiile din țară. Restul vor putea urmări slujba pe ecranele amplasate dincolo de gard. Iar în interior va fi permis accesul invitaților oficiali, pentru care s-au pregătit 2.500 de scaune.

Echipajele de jandarmi sunt prezente chiar și acum la intrarea principală a lăcașului de cult. Duminică, jandarmii vor fi însoțiți în teren și de câini antrenați să depisteze persoanele care au asupra lor droguri sau materiale pirotehnice.

Totodată, țineți cont că puteți fi controlați în buzunare și genți la intrare de jandarmi și voluntari. Așadar, nu aveți voie să aveți asupra dumneavoastră bagaje voluminoase, băuturi alcoolice, drone, selfie stickuri, bannere sau animale de companie. Sunt interzise și umbrelele mari sau cele cu vârf ascuțit. Având în vedere că mâine sunt anunțate ploi, este recomandat să aveți cu dumneavoastră mai degrabă pelerine de ploaie.

