Gheorghiță, despre AstraZeneca. Câte cazuri de tromboză s-au înregistrat în 2019, când nu se făceau vaccinuri

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, face publice date din anii trecuţi care arată că în 2019 peste şase dintr-un milion de români au dezvoltat tromboză de sinus venos cerebral.

Incidentul este asociat acum cu administrarea serului AstraZeneca. Datele din 2020 arată că incidenţa acestei afecţiuni a fost de peste cinci la un milion, la nivel naţional, conform News.ro.

„Nu s-a observat o corelaţie, cel puţin pe datele disponibile la nivel european, la pacienţii care aveau un status pro-trombotic şi apariţia acelor evenimente. Noi aşteptăm recomandările Agenţiei Europene a Medicamentului, tot acest proces este în continuă desfăşurare, (...) ori de câte ori apar semnale noi, cu siguranţă vom beneficia cu toţii de acele recomandări. Am solicitat de la Şcoala Naţională de Management Sanitar o evaluare pe anul 2019 şi pe anul 2020 a evenimentelor de tromboză de sinus venos cerebral şi pot să vă spun că, pentru anul 2019, la nivel naţional avea o rată de incidenţă cumulată la un milion de persoane de 6,6, ceea ce înseamnă că peste 6 persoane dintr-un milion, pe an, dezvoltă tromboză de sinus venos cerebral în România, majoritatea fiind persoane cu vârstă sub 55 de ani. Pentru anul 2020 avem o incidenţă cumulată de 5,2 persoane la un milion de persoane. Aşa încât sunt evenimente care erau şi înainte de momentul debutului campaniei de vaccinare şi există această predispoziţie chiar la persoane tinere, aparent fără nişte factori de risc identificabili”, a explicat Valeriu Gheorghiţă.

Medicul Alexandru Rafila a afirmat luni seară că administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca în colaborare cu Universitatea Oxford nu trebuie oprită în urma cazurilor de tromboze semnalate recent de Germania.

El afirmă că administrarea serului poate fi "limitată" la persoanele care au tulburări de coagulare. Rafila adaugă că nu recomandă preventiv terapie anticoagulantă celor care primesc acest ser, deoarece o astfel de terapie este, la rândul ei, "riscantă".