Gelu Duminică, despre evenimentele marcante din ultimele zile. „Să reușim să distingem adevărul de minciună, durează ani”

Sociologul Gelu Duminică a vorbit pentru Știrile PRO TV despre toate evenimentele care ne-au influențat viața, în aceste zile.

De ce credeţi că românii au reacţionat în acest fel, în baza unei informaţii rostogolite pe reţelele sociale, în condiţiile în care un reprezentant al guvernului infirma, dezmințea vehement aceste zvonuri?

Gelu Duminică, sociolog: „De frică. Este o axiomă în sociologie care spune că un comportament depinde foarte mult de context și de situație. În contextul în care tu ești bombardat, indiferent de orice mijloc de comunicare deschizi, de informații privind pericolul războiului, raționalizare, cât de greu este în partea cealaltă, te gândești că acele greutăți vor veni și la tine. Se întâmplă cazuri și de genul acesta, repectiv raționalizări, lipsuri, penurii. Mai ai și o informație care e credibilă, factuală, în sensul că, într-o benzinărie prețul a explodat 1 leu și ceva. Mai vine și televiziunea care zice că prețul a explodat și pune pe burtieră în prime-time chestia asta și mai apare și pe Facebook.”



Autoritățile dezmint



Gelu Duminică, sociolog: „Ei, dacă am avea încredere în autorități, ce bine ar fi. Însă, nu mai avem încredere în autorități și nu am avut vreodată, cel puțin în ultimii 30 de ani. Anul trecut era dat un sondaj publicității în care încrederea românilor în autoritățile publice este una dintre cele mai mici la nivelul UE. Și autoritățile sunt pentru noi precum Niță Mincinosul, ala care spunea că a dat lupul în oi și râdea de sat în momentul în care tot satul se mobiliza. În momentul în care chiar a dat lupul în oi, n-a mai crezut nimeni. Mai mult decât atât, în momentul în care autoritatea publică a apărut și a zis „Stați puțin că nu se întâmplă”, mulți am fost „Ahaa, o să se întâmple, astia vor sa ne mintă”, pentru că, din păcate, încrederea în instituțiile publice este cea care este.”

Cum se poate manifesta frica la nivel colectiv, în asemenea fel?



Gelu Duminică, sociolog: „Păi da, de ce nu? Pentru că toți împărtășim aceleași valori. Toți vrem să ne protejăm familiile, toți vrem să ne protejăm pe noi înșine. Era o vorbă în perioada interbelică și spunea că statul care nu mă apără, nu are dreptul să mă judece, iar, în momentul de față, marea majoritate a cetățenilor români consideră că salvarea nu vine de la instituțiile statului. Că astea de fapt nu fac mare lucru și atunci salvarea este individuală. Eu trebuie să fac pentru mine ceva. De asta s-au golit rafturile de hârtie, de asta s-au golit rafturile de făină și de drojdie, de asta se golesc acum punctele de benzină. Pentru că noi știm că statul nostru nu este foarte capabil să ne asigure bunăstarea.”

Citește și Femeile din Ucraina care au rămas la noi în țară încep deja să se integreze pe piața muncii

Cine ar trebui să facă ceva sau ce ar trebui făcut la nivel de educaţie sociologică, până la urmă, pentru ca românii să nu mai pice atât de uşor în astfel de situaţii?

Gelu Duminică, sociolog: „Durează ani. Să reușim să distingem adevărul de minciună, durează ani. Și trebuie să fim educați pentru asta. Vă aduceți aminte că la examene noi suntem obligați să ne obligăm copiii să învețe comentariile pe de rost? Spiritul critic nu este dezvoltat și nu a fost niciodată dezvoltat. Pe vremea noastră era la fel, învățam comentariile pe de rost și dacă spuneam alceva eram impertinenți. În momentul îm care noi nu dezvoltăm spiritual critic, noi nu dezvoltăm dubito, de unde să aibă omul ala dubito? Mai mult decât atât, apare o informație pe social media, care este acum la îndemâna tuturor, în care o persoană credibilă pentru mine îmi confirmă un lucru. Nu contează cine e credibil, că este doamna senator X, că este domnul influencer Y, că e popa din sat, mie-mi spune lucrul asta. Noi am văzut cât de creduli suntem și în timpul pandemiei. Am crezut că rămânem sterili pe trei generații. Au fost oameni care au crezut asta. De ce să nu cred, în momentul în care văd cu ochii mei, cum se mărește prețul?”