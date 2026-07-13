S-a înecat în lacul din apropierea comunei Apold, județul Mureș, acolo unde a copilărit și unde a fost primar în ultimii șase ani de viață.

Curtea bisericii ortodoxe din Apold a fost plină de membri ai familiei, apropiați, localnici, dar și de foști sportivi sau de reprezentanți ai altor administrații locale.

Gheorghe Popolan, primarul comunei Dăești, județul Vâlcea: „Nimic nu va mai fi la fel. E o pierdere mare. Un om modest, un om cum mai rar întâlnești. Și-a pus amprenta atât în sport, cât și în comunitate.”

Alin Ciprian Belean, primarul comunei Râciu, județul Mureș: „Gabi Mureșan a însemnat un om extraordinar. Este o mare pierdere. Nu ne-a venit să credem. A fost un șoc extraordinar din care noi nici acum nu am reușit să ne revenim. Gabi Mureșan a fost un campion din toate punctele de vedere.”

Gabriel Mureșan s-a stins la 44 de ani, după ce s-a înecat în lacul de lângă Apold. S-a dus acolo marți seara, cu prietenii, să se relaxeze, dar nu a mai ajuns la mal. Apropiații spun că fusese la saună înainte de tragedie.

Cei din jur au încercat să-l salveze, fără succes. Trupul său a fost scos din apă la trei ore de la înec, de o echipă de scafandri.

Lombrea Vasile, primarul comunei Sălciua, județul Alba: „Am fost colegi în echipa națională de fotbal a primarilor din România și era inima echipei, cel mai valoros jucător, cu rezultatele cele mai mari pe plan sportiv. Iată că și în administrație era foarte apreciat, avea multe realizări. Păcat că a plecat prea repede dintre noi.”

Albert Petru: „A fost un om extraordinar. E o durere enormă. Cuvintele sunt goale.”

Înainte să ajungă primar, Gabriel Mureșan a avut o carieră de 18 ani în fotbal. A evoluat, între 2007 și 2013, la CFR Cluj, echipa care i-a adus cele mai mari realizări.

S-a retras în 2017, cu mai multe trofee în palmares: trei titluri de campion al României, trei Cupe și două Supercupe.