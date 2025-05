Furtuna puternică a distrus sute de locuințe într-o comună din Mehedinți. Oamenii încearcă să repare urgent acoperișurile

Cu noi furtuni anunțate în zilele următoare, oamenii încearcă să repare urgent acoperișurile, astfel încât apa să nu le intre în case.

Voluntarii și autoritățile sar mai ales în ajutorul vârstnicilor, care nu își permit și nici nu mai au puterea să se ocupe de reparații.

Distrusă de grindină, casa acestei bătrâne de 84 de ani va avea țiglă nouă, cumpărată cu bani de la primărie.

Reporter: „Țigla o aveți, nu are cine s-o pună.”

Angelica Grădinaru, localnică: „Da, uite, au mai adus două mașini, dar cine o pune. Am luat ieri niște copii de mi-au mai cărat alea în drum, am dat 5 milioane, dintr-o pensie de 12 milioane, nu am nicio speranță.”

Problema forței de muncă

Lipsa forței de muncă e însă o problemă cu care se confruntă mai mulți oameni.

Localnică: „Nu avem oameni să lucreze. Am mai luat țiglă și mai luăm și azi.”

Voluntarii sosiți în zonă le sar în ajutor, dar nu pot face față numărului mare de locuințe afectate. Mobilizare a fost și în rândul localnicilor.

Voluntar: „Așa e frumos, să dăm o mână de ajutor.”

Localnică: „Toată lumea a venit cu ajutoare, cu mâncare, cu saltele, cu țiglă, cu tot ce a putut fiecare.”

Reparații urgente pentru casele afectate

Autoritățile au trimis peste 120 de mii de bucăți de țiglă pentru reparațiile care se fac contracronometru, fiindcă, începând de mâine, sunt anunțate noi furtuni.

Localnic: „Acoperișul cam 90% făcut praf. Ne-au ajutat oamenii și am reușit să acoperim mare parte până nu vin ploile vineri.”

Jenică Cicic, primarul comunei Burila Mare: „Va ploua, până vineri dimineața vreau ca toate casele să fie acoperite, să nu plouă pe ele.”

Pagubele cauzate de furtună

Pagubele cauzate de ultima furtună sunt uriașe: aproape 400 de case și peste 300 de anexe au fost distruse. La fel și culturile de grâu, porumb și floarea-soarelui.

Leonard Cicic, reprezentant situații de urgență Primăria Burila Mare: „Pomi fructiferi, viță de vie e compromis totul în acest moment, floarea soarelui la fel, grădinile sunt în aceiași ipostază.”

Localnicii speră să termine reparațiile până la ploile ce vor urma.

