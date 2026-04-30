Temperaturile au scăzut noaptea sub zero, așa că în aceste zone copacii înfloriți și vița de vie au de suferit.

Țara noastră se află sub influența unei structuri de tip Omega pentru câteva zile, timp în care căldura e ținută departe de noi de masele de aer rece.

S-a așternut zăpadă în zone turistice precum Harghita-Băi, Rucăr-Bran și Dâmbovicioara.

La Fundata și Sinaia stratul de nea ajunsese la 7 cm la amiază, iar la Predeal la 3 cm grosime.

Unii turiști deja sosiți în stațiuni s-au arătat încântați de schimbarea bruscă de decor.

Șoferii sunt atenționați însă să circule prudent, iar mașinile să aibă anvelope de iarnă.

Cuplu: „Am venit în vacanța de 1 Mai și, feerie ce mai, suntem cei mai bucuroși ca niște copii mici.”

Femeie: „Eu, cu o zi înainte, am fost la plajă și nu m-am așteptat ca să vin la munte și să găsesc așa zăpadă frumoasă.”

Femeie: „Am îmbinat două anotimpuri. Ne-am pregătit, evident, ne-am luat echipament și de vară și de iarnă.”

Localnicii se gândesc, în schimb, că pomii înfloriți au de suferit dacă temperaturile au scăzut sub zero grade.

Bărbat: „Nu mă așteptam la așa ceva, acum, la 1 Mai, să vină ninsoarea... păcat de natură, de flori.”

Țara noastră se află sub efectul unei structuri de tip Omega, în care curenții de tip jet stream iau pe hartă forma literei grecești Omega. Masa de aer cald e înconjurată de fronturi reci care o blochează din ambele părți timp de câteva zile.

Fenomenul este produs de o anomalie în circulația vânturilor de mare altitudine, în special a curentului jet stream. În prezent, un astfel de blocaj afectează Europa și direcționează mase de aer arctic către estul continentului.

Oana Păduraru, meteorolog ANM: „Se ondulează acest curent jet și ia această formă a literei grecești Omega, iar în partea centrală este o masă de aer cald, stabil, flancată, să spunem, la vest și la est de două zone depresionale, de talveg, de presiune scăzută, unde întâlnim un aer mai rece și umed, inclusiv până în zona țării noastre.”

Iar episodul rece continuă cel puțin încă două zile.

În această livadă de cireși aflată la câțiva kilometri de Sibiu, temperaturile din următoarele nopți vor fi decisive dacă fructele vor crește, acum că florile s-au scuturat.

Ciprian Bardan, director fermă pomicolă: „Noi avem termometre și măsurăm local, la nivelul plantației, temperaturile și luăm măsuri, facem fum.”

Și la vița de vie, care are deja frunze, temperaturile cu minus pot aduce pagube. Înghețul distruge viitorul rod.

Marian Olteanu, producător: „Dacă ne ducem în -5, sigur va fi o problemă, pentru că deja au intrat în vegetație.”

Pe parcursul nopților următoare, în jumătatea de nord a țării se va produce brumă, anunță meteorologii.

Corespondent Știrile PRO TV: „Până sâmbătă dimineața rămâne în vigoare o informare meteo care anunță vreme deosebit de rece. Mâine, de 1 Mai, vom avea cu 8–12 grade mai puțin decât ar fi normal pentru această perioadă.

La munte, minimele pot scădea până la -4 grade. Aici se va încălzi treptat abia din 3 mai, când temperaturile vor crește de la 4 grade și vor ajunge în câteva zile la 12.

La mare, maximele abia ating ziua 11–12 grade și tocmai din 4 mai vor mai crește spre 14. Mai pot apărea ploi, dar și soarele să se arate printre nori.

Meteorologii spun însă că total neobișnuită este situația din Oltenia și Muntenia, unde temperatura a fost azi de numai 5–6 grade, mai rece decât în depresiuni.

Iar în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei s-au înregistrat chiar 15 grade, deci, iată, o diferență foarte mare în favoarea celor din nord.

Frigul este accentuat și de faptul că pe alocuri bate vântul, în plus sunt nori prin care soarele nu răzbate.”