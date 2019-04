Fostul şef al Poliţiei Române lansează acuzaţii grave la adresa ministrului Carmen Dan

Inquam Photos / Octav Ganea

Chestorul principal Cătălin Ioniţă, şeful Direcţiei Generale Anticorupţie şi fostul şef al Poliţiei Române, a transmis o scrisoare despre situaţia din Ministerul Afacerilor Interne.

Cătălin Ioniţă a transmis luni, la trei zile după ce ministrul Carmen Dan a anunţat că vor fi schimbări în direcţia din MAI pe care o conduce chestorul, o scrisoare privind situaţia din Ministerul Afacerilor Interne.

Printre altele, Cătălin Ioniţă spune că nu a fost de acord să fie numit şef al Poliţiei Române şi acuză că “în disputa politică cu premierul de la acea vreme Mihai Tudose s-a prezentat public un raport din care reiese că sunt de acord cu ocuparea funcţiei de Inspector General al Poliţiei Române.” El a prezentat un alt raport în care declară că nu era de acord şi spune că a fost pus să îl distrugă, deoarece era “dovada clară că nu premierul minţea ci ministrul de interne”

“Ca urmare a presiunilor făcute am început activitatea ca Inspector General însă nenumăratele imixtiuni în activitatea firească a I.G.P.R. creau tensiuni permanente. Am aflat imediat de faptul că, faţă de şeful Poliţiei Române se desfăşoară activităţi de supraveghere operativă, deasemenea şi asupra familiei mele, existând martori şi probe video în acest sens. Am înştiinţat conducerea D.G.P.I., însă nu s-a întâmplat absolut nimic, din contră”, mai scrie Cătălin Ioniţă. El dă şi exemple, cum ar fi împuternicirea şefului Poliţiei din Teleorman la conducerea IPJ Argeş.

Ulterior, spune Ioniţă, a fost pus să scrie o demisie înaintea undei deplasări în SUA, “spunându-mi-se să plec liniştit că vom stabili ce facem. Ulterior, am aflat din mass media că mi-am dat demisia”.

Chestorul mai spune, printre altele, că ministrul Carmen Dan “a făcut afirmaţia că trebuie să fiu ascuns într-o funcţie pe undeva prin minister” şi vorbeşte despre ameninţări, printre care şi “înscenarea unui dosar penal la DNA”, “urmărirea clipă de clipă a familiei” şi “prezentarea tezei de doctorat ca fiind plagiată”.

Cătălin Ioniţă spune că se încearcă îndepărtarea sa de la conducerea structurii anticorupţie din minister, respinge criticile formulate vineri de Carmen Dan la adresa DGA şi anunţă că se va adresa organelor competente.