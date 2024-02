Fostul prefect de Gorj a fost prins de 4 ori într-o lună conducând fără permis și a fost „pedepsit” cu o vizită la psihiatrie

Dan Ilie Morega, în vârstă de 78 de ani, a fost depistat, luni după-amiază, în timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei din municipiu, având permisul retras.

„Eu sunt întreg la cap”

Dan Ilie Morega a urcat iar la volan, deși nu mai are acest drept de mai bine de o lună, și s-a ales cu un alt dosar penal.

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj: „Nu am mers decât de la birou să alimentez și să spăl mașina, ca s-o bag în curte. Mi-au spus că am încălcat legea și mai am un dosar penal”.

Reporter: Mai știți al câtelea este?

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj: „Poate să facă 100”.

Dan Ilie Morega a fost dus la audieri.

Gelu Fumureanu, avocat: „Sunt trei dosare și au trebuit comasate în unul singur. A durat un pic din punct de vedere al hârtiilor”.

Morega pare hotărât de această data să demonstreze că are capacitatea de a conduce o mașină.

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj: „Am acceptat benevol să fac o expertiză medicală și o evaluare. Dacă expertiza medicală permite, neapărat conduc. Eu sunt întreg la cap, domnilor”.

Doar că, inițial, IPJ Gorj a anunțat că fostul prefect a fost reținut pentru 24 de ore. Comunicatul a fost șters ulterior și rectificat.

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj: „Nu pot să mă duc la arest, eu nu am furat. Este incredibil să mergi la arest”.

La finalul săptămânii trecute, Morega s-a ales cu un dosar penal după ce a circulat prin oraș cu un girofar instalat pe mașină, spunând că este agent special în misiune.

Reporter: Nu erați în misiune?

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj: „Nu, de data asta nu”.

De fiecare dată când a fost tras pe dreapta, fostul prefect nu le-a prezentat agenților permisul, pentru a nu-i fi reținut. Insă le-a arătat jurnaliștilor documentul, spunând că are dreptul să conducă. La sfârșitul anului trecut, Morega a fost evaluat de un psihiatru, la cererea familiei. Atunci, rudele i-au anunțat pe polițiști că bărbatul nu ar trebui să mai urce la volan.

Sursa: Agerpres, Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 27-02-2024 09:52