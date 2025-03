Declarația lui Putin care dă fiori: Planurile lui Trump de a prelua Groenlanda sunt serioase, problema nu privește Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin apreciază joi, într-o Conferinţă consacrată Articii, la Murmansk, că planurile omologului său american Donald Trump de a prelua controlul Groenlandei sunt ”serioase” şi s-a declarat îngrijorat de faptul că Arctica se transformă în ”trambulina unor eventuale conflicte”, relatează AFP.

”Este vorba despre planuri serioase ale Statelor Unite cu privire la Groenlanda, planuri care au rădăcini istorice vechi”, a declarat liderul de la Kremlin în această conferinţă consacrată Arcticii.

Vladimir Putin at the VI Arctic Forum in Murmansk (March 27, 2025) Regarding the US interest in Greenland.

In fact, the United States of America had such plans [to acquire Greenland back in the '60s of the 19th century.https://t.co/gA5U5x7wIw pic.twitter.com/saySKw9SnW