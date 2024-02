„Eu sunt întreg la cap”. Fostul prefect de Gorj, prins recent mergând cu girofarul prin oraș, prins din nou pe picior greșit

Dan Ilie Morega a urcat iar la volan, deși nu mai are acest drept de mai bine de o lună și s-a ales cu un alt dosar penal. El va fi supus unui examen psihiatric.

Fostul prefect al județului Gorj care, potrivit polițiștilor, nu mai are dreptul să conducă de mai bine de o lună, a ajuns din nou față în față cu agenții. Asta pentru că s-a urcat iar la volan.

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj: „Nu am mers decât de la birou să alimentez și să spăl mașina, ca s-o bag în curte. Mi-au spus că am încălcat legea și mai am un dosar penal”.

Reporter: Mai știți al câtălea este?

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj: „Poate să facă 100”.

Dan Ilie Morega a fost dus la audieri.

Gelu Fumureanu, avocat: „Sunt trei dosare și au trebuit comasate în unul singur. A durat un pic din punct de vedere al hârtiilor”.

Morega pare hotărât de această data să demonstreze că are capacitatea de a conduce o mașină.

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj: „Am acceptat benevol să fac o expertiză medicală și o evaluare. Dacă expertiza medicală permite, neapărat conduc. Eu sunt întreg la cap, domnilor”.

Doar că, inițial, IPJ Gorj a anunțat că fostul prefect a fost reținut pentru 24 de ore. Comunicatul a fost șters ulterior și rectificat.

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj: „Nu pot să mă duc la arest, eu nu am furat. Este incredibil să mergi la arest”.

La finalul săptămânii trecute, Morega s-a ales cu un dosar penal după ce a circulat prin oraș cu un girofar instalat pe mașină, spunând că este agent special în misiune.

Reporter: Nu erați în misiune?

Dan Ilie Morega, fost prefect al județului Gorj: „Nu, de data asta nu”.

De fiecare dată când a fost tras pe dreapta, fostul prefect nu le-a prezentat agenților permisul, pentru a nu-i fi reținut. Insă le-a arătat jurnaliștilor documentul, spunând că are dreptul să conducă. La sfârșitul anului trecut, Morega a fost evaluat de un psihiatru - la cererea familiei. Atunci, rudele i-au anunțat pe polițiști că bărbatul nu ar trebui să mai urce la volan.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 27-02-2024 07:41