Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 04:40, iar la faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Dudeşti, cu două autospeciale de stingere. La momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperişului, existând suspiciunea că proprietarul s-ar afla în interiorul locuinţei.

Bărbatul, care locuia singur, a fost găsit decedat într-una dintre camere. Focul a distrus acoperişul casei pe o suprafaţă de aproximativ 60 de metri pătraţi, precum şi bunurile din două camere şi un hol. Incendiul a fost observat cu întârziere de vecini, ceea ce a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor.

Conform ISU, cauza probabilă a incendiului a fost coşul de fum, care prezenta fisuri la nivelul podului şi nu fusese reparat. Intervenţia pompierilor s-a încheiat în jurul orei 07:30, când incendiul a fost lichidat complet.

Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală. Neculai Soceanu a fost primar al comunei Roşiori timp de cinci mandate, din partea PSD. Mandatul său a încetat înainte de termen, în anul 2023, prin ordin de prefect, după ce a depăşit perioada legală de concediu medical, potrivit News.ro.



