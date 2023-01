Florin Piersic a sărbatorit 87 de ani, pe scenă. Surpriza de care a avut parte actorul la sfârșitul spectacolului

Sala Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca a devenit neîncăpătoare, după ce admiratorii artistului au venit să-l vădă în piesa „Străini în noapte".

După ropotul de aplauze de la final, cei prezenți i-au cântat maestrului „La mulți ani".

Florin Piersic a salutat publicul într-un mod pe cât de natural, pe atât de emoționant. Zâmbitor a primit buchetele de flori, după le-a aruncat înapoi către spectatori, în semn de mulțumire.

Florin Piersic: „Dacă mă întrebați ce îmi doresc, îmi doresc să fiu sănătos să pot să mai merg înainte. Am jucat cu o plăcere extraordinară și recunosc, am avut emoții pentru că eu am emoții întotdeauna când joc”.

Medeea Marinescu: „E o întâmplare fericită a vieții mele. A fost o șansă pe care Florin mi-a oferit-o și îi sunt profund recunoscătoare. În primul rând „La mulți ani!” și, cum zicea și maestrul Beligan, „dacă viața este o călătorie e bine să o petrecem la clasa 1".

În public au fost prezenți și români care de ani buni trăiesc peste granițe.

Român stabilit în Canada: „Sunt de 38 de ani în Canada. Acum sunt pensionat și ar fi trebuit deja să mă reîntorc în Canada, dar mi-am prelungit șederea pentru această zi absolut specială”.

Femeie: „Vin la fiecare spectacol al dânsului cu „Străin în noapte". Am văzut piesa de nu știu câte ori, dar acum am venit ca să-l văd pe dânsul. Eu nu lipsesc de la nicio piesă a dânsului”.

Femeie: „Cu gânduri bune pentru Florin Piersic, cu gânduri că unul ca el se va naște mai greu”.

Printre cei din sală a fost și Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

Andrei Andreicuț, mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului: „Un artist care nu poate fi uitat. Zeci de ani le-a adus bucurie oamenilor și prin piesele de teatru și prin filme”.

Florin Piersic a debutat pe scena Teatrului Național din București cu rolul „Richard” în „Discipolul diavolului”, iar în film cu „Ciulinii Bărăganului”. L-au făcut celebru mai ales rolurile de haiduc, iar în memoria multora rămâne drept „Mărgelatu”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 28-01-2023 09:43