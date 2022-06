Florin Piersic după moartea lui Valentin Uritescu și Alexandru Lulescu: „Oprește-te Doamne!”

Facebook/strainiinnoapte

Valentin Uritescu a murit vineri noaptea, iar comediantul Alexandru Lulescu cu o zi înainte. Florin Piersic a transmis un mesaj îndurerat după pierderea celor doi prieteni ai săi.

Florin Piersic, de 86 de ani, s-a arătat devastat de pierderea a doi actori mari într-o singură zi, Valentin Uritescu și Alexandru Lulescu. Coleg de generați cu cei decedați și unele dintre figurile proeminente ale cinematografiei române, Piersic spune că România își pierde valorile culturale într-un ritm alert.

"Oprește-te, Doamne, să-i mai iei dintre noi! O minune de om și de artist, pe Valentin Uritescu l-am avut în emisiunea mea Piersic show, atunci a fost ultima data când ne-am văzut și am stat față în față, o enciclopedie de teatru, cu un umor cu totul special. Și mai este unul mai puțin la numărătoare. Nu demult, l-am sărbătorit la Teatrul Tănase pe Alexandru Lulescu, în ultima vreme am vorbit des cu el, mă iubea nespus și eu îl iubeam la fel. Au plecat spre stele doi artiști din generația mea, doi actori minunați, Dumnezeu să-i țină la dreapta lui!" a transmis Florin Piersic, într-o intervenție în direct la Realitatea Plus.

Valentin Uritescu a murit vineri noaptea la 81 de ani, după ce s-a confruntat aproape 50 de ani cu sindromul extrapiramidal, o boală degenerativă.

Cu puțin înainte, actorul de comedie Alexandru Lulescu s-a dus și el dintre noi, la vârsta de 90 de ani.