Florin Piersic a împlinit astăzi 86 de ani. Cine au fost marile iubiri ale actorului

Facebook/strainiinnoapte

Florin Piersic a împlinit astăzi, 27 ianuarie, 86 de ani. De-a lungul timpului, marele actor a trăit mai multe povești de dragoste, însă trei femei au reușit să-i fure cu adevărat inima și să-i devină soții: Tatiana Iekel, Anna Szeles și Anna Torok.

Florin Piersic a împlinit astăzi 86 de ani. Cu ocazia zilei sale de naștere, marele actor a povestit, pe contul său de Facebook, o întâmplare trăită în urmă cu patru zile. La sfârșitul povestirii, Florin Piersic a transmis un mesaj emoționant, din iubire pentru persoanele care îl îndrăgesc.

„În urmă cu patru zile. Scenă - recepția hotelului Leonard din Dusseldorf. Abia am intrat, împreună cu Ciprian, organizatorului turneului cu piesa “Străini în noapte”, în Germania. Schimbăm câteva vorbe. “Vorbiți românește?” În față noastră, politicos și gata să ne servească, un tânăr. Da, răspund. Ne privește, se apropie de mine și îmi spune: “Știți, am auzit că va veni în hotelul nostru Florin Piersic. Oare e adevărat? Tare mi-aș dori să îl întâlnesc, să îi strâng mâna”. N-ați văzut momentul. Îi întind mâna și îi spun: “Mă recomand. Mă cheamă Florin Piersic”. Aș fi dat orice să îl fotografieze cineva, să vă pot arăta figura lui. Vă dați seama, cu părul așa, aproape alb, ca pentru rolul Hemingway pe care am fost la un pas să îl joc acum vreo doi ani, cu câte un rid- ușor-, în plus, pe ici, pe colo pe figură, că deși mai blând, nici pe mine nu mă iartă timpul, omul săracu’ nu m-a recunoscut, dar mare i-a fost bucuria să ne întâlnim, iar mie tare mi-a fost drag de el și de întâlnirea excepțională cu publicul din Dusseldorf-în teatrul superb pe care îl vedeți în fotografie- și din sala Capitol din Frankfurt. Cum s-ar zice, am sfârșit anul trecut cu călătoria în Dubai și l-am început pe ăsta nou, bine, tot cu o călătorie, așa că nu prea am vreme să mai stau să socotesc că astăzi împlinesc o...vârstă. Dar să știți ceva, sunt mândru de anii mei, pentru că știu că n-am trăit degeaba.

N-a venit încă momentul nostalgiilor și al tristeților. Știți de ce? Pentru că am parte de afecțiunea, îndrăznesc să spun chiar iubirea voastră pe care o simt când vă am alături într-o sală de teatru, sau când va întâlnesc- întâmplător - în fața unei recepții de hotel, la mii de kilometri de casă.

Să fiți la fel de siguri că și eu vă iubesc! Și faceți bine și mai opriți și voi anii ăștia din goană, să nu mai fugă așa repede, că mai am ceva planuri cu mine și cu voi!”, a scris Florin Piersic.

Marile iubiri ale lui Florin Piersic

Prima soție a lui Florin Piersic a fost Tatiana Iekel. Aceștia s-au cunoscut la Paris, în 1958, iar după doi ani s-au căsătorit. În urma căsătoriei lor a rezultat un copil, și anume Florin Piersic Jr. Cei doi au divorțat în 1974, potrivit cancan.ro.

Tatiana Iekel a murit în 2017. Florin Piersic nu a participat la funeralii, însă și-a luat angajamentul de a se ocupa de cheltuielile de întreținere a mormântului pentru care plătește 70 de lei lunar.

După doar câteva luni de la divorțul de Tatiana Iekel, Florin Piersic a cunoscut-o, într-un autobuz, pe Anna Szeles. A fost dragoste la prima vedere și s-au căsătorit un an mai târziu, în 1975. Cei doi au, de asemenea, un băiat - pe Daniel.

Florin Piersic și Anna Szeles au divorțat în 1985, după ce actorul ar fi călcat strâmb de mai multe ori în timpul căsniciei. Aceasta s-a stabilit definitiv în Ungaria după divorț.

wikipedia

Iar în 1993, Florin Piersic s-a căsătorit pentru a treia oară, cu Anna Torok - o contabilă. Aceștia s-au cunoscut în avion, în 1986. Femeia îi este soție și în prezent marelui actor.

Facebook.com

De-a lungul vremii, Florin Piersic s-a mai iubit și cu Otilia Barbath, Gabriela Vlad și Angela Similea, însă nu a ajuns în fața altarului cu niciuna dintre ele.

Copilăria lui Florin Piersic

Florin Piersic a împlinit astăzi 86 de ani. Marele actor a vorbit de mai multe ori despre copilăria sa, despre care a spus că a fost una fericită, însă marcată de o mare încercare.

Actorul a povestit că a fost foarte bolnav, iar mama sa s-a rugat o seară întreagă la icoana Sfintei Parascheva, icoană pe care acesta o păstrează și în ziua de azi.

„Am fost foarte bolnav şi mama mea o noapte întreagă, cu icoana – pe care o am, o păstrez tot timpul – la care mama s-a rugat şi a spus: «Dacă mi-ai luat-o pe Lucica, nu-l lua pe Florinel!»”, a povestit Florin Piersic, potrivit okmagazine.ro.

Părinții actorului se trăgeau din Bucovina, iar el și-a petrecut copilăria la Corlata, Pojorâta, Cajvana, Cernăuți. În perioada în care a fost foarte bolnav, Florin Piersic a locuit cu părinții în Sibiu.