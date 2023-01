Florin Piersic împlinește 87 de ani. Viața și cariera unuia dintre cei mai iubiți actori români

Acest „Făt Frumos al cinematografiei autohtone”, așa cum era supranumit în trecut, este cunoscut pentru incredibila sa carieră de peste șase decenii în teatru și film.

Florin Piersic este o prezență plăcută publicului și prin prisma aparițiilor savuroase din emisiunile TV.

De fiecare dată când este invitat la emisiuni, actorul își fascinează publicul cu poveștile sale de viață. Și, de cele mai multe ori, când povestește un eveniment, actorul folosește replica „ciocoflendere” și reușește să producă hohote de râs în jurul său.

Copilăria lui Florin Piersic

Florin Piersic s-a născut pe 27 ianuarie 1936 în Cluj. Este al doilea copil în familia lui Ștefan și a lui Vera Piersic.

Florin a mai avut o soră, însă aceasta a avut un sfârșit tragic la vârsta de 15 ani.

Părinții actorului erau din Bucovina, iar acesta și-a petrecut copilărie la Corlata, Pojorâta, Cjvana și Cernăuți.

„Aici m-am născut, deci socotesc că aici e casa mea, la Cluj. Pentru că aici m-am născut, aici am copilărit, aici am făcut liceul, și aici am trăit cele mai frumoase momente din tinerețea mea. Și mai e un loc, pe care îl ador și îmi pare bine că pot să spun, Bucovina.

Mi-e dor de Bucovina cum nu pot să spun. Zilele trecute am făcut o călătorie acolo, acum 2 săptămâni, și am fost primit cum n-am fost primit niciodată nicăieri. Mi-a plăcut. Adevărul e că pentru mine, publicul e partenerul meu cel mai prețios. Dacă n-ar fi publicul, n-aș fi nimic”, a spus actorul într-un interviu acordat la PRO TV.

Studii și cariera de actor

Piersic a absolvit Liceul de băieți Nr. 3 din Cluj. Iar apoi a urmat cursurile la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București (IATC, astăzi UNATC).

În perioada studenției i-a avut colegi de generație pe: Geta Angheluța, Ioana Bulca, Ica Matache, Lucia Mara, Dumitru Furdui, Cosma Brașoveanu și mulți alții.

Florin Piersic a debutat pe scena Teatrului Național din București cu rolul „Richard”, în melodrama „Discipolul diavolului”.

După aceea au urmat zeci de roluri memorabile în spectacole, precum: „Tragedia Optimistă”, „Oameni și șoareci”, „Orfeu în Infern” și multe altele, în care s-a remarcat prin geniu, talent și devotament.

Într-un interviu pentru PRO TV, Florin Piersic a mărturisit că dacă nu ar fi devenit actor, i-ar fi plăcut să fie preot. Însă, soarta a făcut ca după ce a recitat o poezie să intre cu nota 10 la Institutul de Teatru.

„Dacă eu nu m-aș fi făcut actor, eram ori medic veterinar, ori preot. Puteam să fiu preot, da, că mi-a plăcut. Aș fi dorit să fiu preot, dar am spus o poezie.. e prea mult de povestit. Și datorită acestei poezii, am dat la Institutul de Teatru din București și cinematografie și am reușit cu 10 atunci. Și așa am făcut eu facultatea.”

În ciuda carierei uriașe de actor, Florin Piersic a rămas un om modest.

Într-un interviu pentru PRO TV, maestrul a spus, că nu consideră vreun rol al său ca fiind o mare realizare, dar este foarte mândru de spectacolele „Oameni și șoareci” și „Hamlet”.

„Cea mai mare realizare? Nu am avut nicio mare realizare. Am avut roluri pe care le-am iubit foarte tare. Rolul pe care l-am iubit cel mai tare a fost spectacolul „Oameni și șoareci”, a lui Steinbeck.



L-am jucat ani și ani de zile, peste tot în România și afară în străinătate, la Viena, Belgrad, Budapesta, Moscova, unde l-am jucat și am avut un succes extraordinar.”

Florin Piersic, de la Harap Alb la Mărgelatu

Pe lângă rolurile celebre în piesele de teatru, Florin Piersic este cunoscut și datorită filmelor în care a jucat.

A început cariera în cinematografie cu rolul „Tănase” în filmul „Ciulinii Bărăganului”, după care s-a făcut remarcat în rolul „Harap-Alb” în filmul „De-aș fi Harap Alb”.

Rolul care i-a adus celebritatea a fost „Mărgelatul”, în filmele: „Drumul oaselor”, „Trandafirul galben”, „Marele Bucureștilor”, „Masca de argint”, „Colierul de Turcoaze” și „Rolul care se plătește”.

Florin Piersic își aduce aminte de începutul carierei sale atunci când era considerat „june prim” sau un „Făt-Frumos al cinematografiei autohtone”.

„Arătam grozav de bine. Îmi place să mă văd în filmele vechi, în Harap Alb, în altele, când mă văd îmi vine să mă pup pe ecran, dar mi-e frică să nu mă curentez”, a spus actorul într-un interviu PRO TV.

Alte filme în care a jucat Florin Piersic

• „O poveste obișnuită... o poveste ca în basme”

• „Haiducii lui Șaptecai”

• „Aproape de soare”;

• „Flăcăul și focul”;

• „Drum nou / Lada cu zestre”;

• „S-a furat o bombă”;

• „Celebrul 702”;

• „Pași spre lună”;

• „Agentul straniu;

• „Un August în flăcări”;

• „Ștefan cel Mare - Vaslui 1475 - Cristea Jder”;

• „Elixirul tinereții”;

În 1967, Florin Piersic a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice.”

La vârsta de 70 de ani, marele actor a apărut în telenovela românească „Lacrimi de iubire” care se difuza pe postul Acasă TV.

Când a împlinit 80 de ani, Florin Piersic a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național „Steaua României", în grad de ofițer, pentru contribuția sa în teatrul și cinematografia românească.

Alături de Florin Piersic, în telenovela românească au mai jucat și alți actori cunoscuți, printre care: Carmen Tănase, Constantin Cotimanis, Elvira Deatcu, Lucian Viziru, Dan Bordeianu, Adela Popescu și mulți alții.

În anul 2021, după aproape doi ani de absență din teatru, maestrul Florin Piersic a revenit pe scena cu spectacolul „Străini în noapte”, în regia lui Radu Beligan.

Piesa s-a jucat în orașul Cluj-Napoca, iar acest lucru i-a făcut o marie bucurie actorului, care și-a adus aminte de copilărie.

„Astă seară a fost ceva mai special. Nu știu, să joci în orașul în care te-ai născut... Să te întâlnești cu cei care te mai cunosc. Și să stai pe o scenă pe care n-am stat de multe ori, recunosc. Așa s-a stabilit să joc azi aici, în cinematograful, îmi vine să râd, în cinematograful Florin Piersic, așa se numește”, a spus Florin Piersic pentru PRO TV.

De asemenea, tot pe scena cinematografului din Cluj-Napoca, în același an, îndrăgitul actor a marcat spectacolul cu numărul 1220.

Florin Piersic alături de Medeea Marinescu au jucat în piesa „Vreau să mai trăiesc”.

Cu această ocazie, actorul a vorbit cu emoție despre succes, regrete dar și despre dorul de calde îmbrățișări și aplauze.

„Eu nu vreau să mă îmbolnăvesc niciodată. Vreau să mai trăiesc!”, a spus actorul pentru PRO TV.

Viața personală a lui Florin Piersic

În tinerețe, Florin Piersic era un bărbat șarmant care reușea să cucerească inima oricărei femei.

De-a lungul timpului, actorul a avut mai multe relațiile cu femei celebre din teatrul românesc. Dintre acestea, trei au dus la căsătorie.

Prima soția a lui Florin Piersic a fost Tatiana Iekel.

Cei doi s-au întâlnit la Paris în 1958, iar după doi ani s-au căsătorit.

În urma căsătoriei lor a rezultat un copil, și anume Florin Piersic Jr.

După 16 ani, în 1974 cei doi au divorțat.

După doar câteva luni de la divorțul de Tatiana Iekel, Florin Piersic a cunoscut-o, într-un autobuz, pe Anna Szeles.

Între cei doi a fost dragoste la prima vedere și, în 1975, s-au căsătorit. Au împreună un băiat, pe nume Daniel.

Zece ani mai târziu, în 1985, cei doi au divorțat, după ce actorul ar fi călcat strâmb.

După divorț, Florin Piersic s-a stabilit în Ungaria.

În 1993, Florin Piersic s-a căsătorit pentru a treia oară, cu Anna Torok, de profesie contabilă. Aceștia s-au cunoscut în avion, în 1986. Femeia îi este soție și în prezent marelui actor.

În 2021, cu ocazia zilei sale de naștere, actorul a făcut câteva mărturisiri în legătură cu planurile sale de viață.

„Ce planuri să am la vârsta asta? Păi, nu știu cum să spun, e o vârstă la care... recunosc, mă țin de femei să nu cad. Dar adevărul e că nu am niciun plan. Nu am planuri. Decât să fiu sănătos.”

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 27-01-2023 11:17