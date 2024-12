Taiwanul primeşte un prin lot de tancuri americane de tip Abrams

Anunțul a fost făcut de Ministerul taiwanez al Apărării, care încearcă să-şi consolideze capacităţile militare împotriva unui eventual atac al Chinei, relatează AFP.

Este vorba despre primele tancuri noi de acest tip livrate Taiwanului în ultimii 30 de ani, potrivit agenţiei taiwaneze de presă Central News Agency.

Guvernul a cumpărat 108 unităţi în 2019, în valoare de 1,2 miliarde de dolari.

Restul tancurilor urmează să fie livrate în perioada 2005-2026, declară AFP un oficial militar taiwanez.

În prezent, armata taiwaneză deţine 1.000 de tancuri - de tip CM Brave Tiger produse local sau de tip M60A3, de concepţie americană, a căror tehnologie este depăşită.

Prin această livrare, Washingtonul îşi confirmă statul de cel mai important al Taipeiului şi de cel mai mare furnizor de armament, lucreu care înfurie Beijingul, care revendică Taiwanul ca parte a teritoriului chinez.

First batch of M1A2T Abrams tanks arrive in Taiwan https://t.co/IseFjd8142 pic.twitter.com/tMMlukd0F1