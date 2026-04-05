Cum aceste crenguțe sunt la noi mai greu de găsit, au fost înlocuite cu ramuri de salcie.

Bisericile din toată țara s-au umplut duminică de credincioși dornici să asculte slujba de Florii și să plece apoi acasă cu ramurile de sălcie, pe care să le pună acasă, la intrare sau la icoană, de bun augur.

Femeie: ”O să facem o coroniță și o s-o punem la intrare”.

Femeie: ”De toate aduce, și noroc și sănătate, important e ca noi să credem”.

Conform credinței populare, crenguțele de salcie protejează casa și îi păzesc de boli pe cei ce locuiesc acolo. Ele pot fi puse sub pernă de fetele care își doresc să își găsească alesul. Iar unii gospodari le așază prin pomi sau în vie, pentru un rod mai bun.

Probabil știind acest lucru, tinerii din Tupilați, Bacău, au ieșit la lucru dis de dimineață.

Fată: ”Culegem salcii să mergem să le ducem la biserică pentru a le sfinţi şi să la ia gospodarii din sat acasă”.

După duminica Floriilor începe Săptămâna Mare, a Patimilor Mântuitorului, urmate de jertfă pe cruce şi Înviere. Oamenii așteaptă sărbătoarea cu răbdare și speranță.

Bărbat: ”Vreau pace, liniște, lucruri bune în suflet să avem. Să stăm acasă cu cei dragi și să ne bucurăm de toată lumea și de vremea asta frumoasă„.