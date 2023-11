Fizicianul Cristian Presură: De ce aurora boreală roșie NU a fost provocată de HAARP | VIDEO

„Acum două zile, programul de cercetare HAARP a anunțat că vom vedea lumini pe cer. Nu este aurora boreală, este HAARP. Fals” și-a început argumentația fizicianul Cristian Presură, pe canalul său de Youtube. Cristian Presură este doctor în fizică și cercetător la Philips Research Eindhoven, autor care încearcă să să deslușească tainele științei pe cea mai facilă cale: cursuri video la liber, pe internet.

Cristian Presură a publicat un mesaj video pe canalul său de Youtube, în care a explicat, pas cu pas, ce s-a văzut pe cer, dar și presupusa legătură găsită de diverse persoane cu programul de cercetare HAARP- High Frequency Active Auroral Research Program, program de cercetare început inițial de forțele aeriene SUA și demilitarizat apoi prin preluarea de către Universitatea din Alaska.

Experimentul HAARP, anunțat public

„Anunțul HAARP de acum două zile, care a generat acest mit. Se vede cum HAARP anunță experimente în zilele ce vin și îndeamnă oamenii să iasă afară, să vadă o lumină ce strălucește pe cer. Să fie asta ce s-a văzut în România? Iată cum descriu cei de la HAARP ceea ce se va vedea: în cazul în care este vizibilă, se va vedea o pată slabă de culoare roșie sau eventual verde. Din cauza modului în care funcționează ochiul uman, pata va fi mai ușor de observat atunci când se privește doar în lateral, adică este greu de observat. HAARP va crea o strălucire ca o pată, într-un punct anume pe cer. Unghiul de vizibilitate pentru oricine dorește să o caute depinde de distanța față de HAARP. Cu alte cuvinte, trebuie să te uiți doar într-o direcție. Nu cred” a afirmat Cristian Presură.

Fizicianul a explicat că fenomenele HAARP din Alaska se pot vedea doar pe o arie limitată, și sub nicio formă nu pot fi vizibile la 10.000 de kilometri, tocmai în Europa.

„HAARP este o antenă puternică de emisie radio, care își focalizează radiația într-o zonă din ionosferă, deasupra locului în care este instalată antena. Radiația excită ionosfera în locul respectiv și se formează, într-adevăr, o pată colorată ce se poate vedea cu ochiul liber. Atenție însă, pata respectivă nu se poate vedea decât într-o zonă de câteva sute de kilometri în jurul antenei, nici vorbă să fie văzută la peste 10.000 de kilometri în Europa, și, mai mult, în nenumărate țări. În plus, are și o intensitate mică, iar pata este localizată în zona de focalizare a radiației, așa cum o descriu cercetătorii care au văzut-o. Mai mult, unde electromagnetică HAARP are o putere pe care și-o disipă pe suprafață mare, așa că starea de energie este scăzută, de câțiva miliwați pe metru pătrat. Ea nu poate provoca furtuni geomagnetice, așa cum am văzut că au fost ele măsurate, nu poate, sub nicio formă, genera vânt solar către Pământ, a cărui intensitate am văzut că a crescut, brusc, pe 5 noiembrie. Deci HAARP nu poate produce luminile roșii intense, care s-au văzut pe teritoriul Europei, la mare distanță de zona unde se formează petele de lumină mai slabe, generate de HAARP. La sfârșit, să menționăm că aurorele boreale se văd și din spațiu. Nu mai vorbesc că și alte planete au aurore boreale, cum este pe Jupiter” a explicat fizicianul.

