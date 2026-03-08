Ulterior, acesta a ieșit pe stradă și a încercat să distrugă cu pietre mai multe mașini parcate în fața blocului.

Vecinii, alertați de comportamentul agresiv, l-au imobilizat și au apelat numărul de urgență 112, fără să cunoască, în acel moment, tragedia petrecută în locuință.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că tânărul care și-a ucis mama, diagnosticat cu probleme psihice, a fost internat de mai multe ori în unități de specialitate. Ultima internare s-a încheiat chiar cu externarea la cererea mamei sale, pe propria semnătură.

Bărbatul a fost preluat de polițiști pentru audieri.