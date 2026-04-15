Impactul majorării preţurilor în economie asupra IMM-urilor este semnificativ, acestea confruntându-se cu creşteri importante ale costurilor de producţie, inclusiv ale materiilor prime, utilităţilor şi salariilor, ceea ce afectează direct profitabilitatea, explică reprezentanții organizației, citați de Agerpres.

„Criza actuală arată necesitatea implementării măsurilor de sprijin în sectoarele esenţiale pentru economia României, în special pentru dezvoltarea industriei petrochimice şi producţiei de îngrăşăminte pentru agricultură, în condiţiile afectării producătorilor agricoli de creşterea preţurilor la combustibili şi încetării importurilor de fertilizatori din zona Golfului Persic, coroborat cu eliminarea plafonării preţului la gazele naturale din 1 aprilie 2026 pentru întreprinderi. România trebuie să urmeze exemplul celorlalte ţări europene, care implementează programe de sprjin pentru mediul de afaceri în vederea depăşirii crizei actuale, şi să susţină companiile româneşti”, a declarat Florin Jianu, preşedintele IMM România, citat în comunicat.

Reprezentanţii IMM România susţin că, în multe cazuri, aceste creşteri nu pot fi transferate integral în costuri către consumatori, pentru a nu-şi pierde clienţii, ceea ce duce la comprimarea marjelor de profit, iar scăderea puterii de cumpărare a populaţiei determină reducerea cererii pentru bunuri şi servicii.

„Comerţul resimte schimbări în comportamentul consumatorilor ce se orientează către produse mai ieftine, serviciile sunt afectate de scăderea cererii, iar sectorul industrial este puternic lovit nu doar de creşterile salariale, dar şi de creşterea costurilor cu energia şi materiile prime. Fluxurile de numerar sunt perturbate de creşterea costurilor şi volatilitatea veniturilor, punând presiuni suplimentare asupra tuturor agenţilor economici”, se mai precizează în comunicat.

În concluzie, inflaţia ridicată din trimestrul I 2026, comparativ cu trimestrul I 2025, evidenţiază presiuni economice semnificative asupra IMM-urilor. Deşi se observă o stabilizare faţă de trimestrul anterior, nivelul ridicat al inflaţiei continuă să afecteze negativ mediul de afaceri, notează reprezentanţii IMM România.

IMM Invest: Firmele se concentrează pe supraviețure, nu pe investiții

Conform sursei citate, IMM-urile tind să amâne investiţiile şi planurile de extindere, concentrându-se mai degrabă pe supravieţuire şi optimizarea costurilor.

„Intervenţia autorităţilor în sprijinul agenţilor economici afectaţi de creşterea preţurilor la energie şi combustibili pe fondul situaţiei din Orient nu trebuie să întârzie, altfel toate eforturile de ţinere sub control a crizei economice, cu majorări de taxe şi diminuări de beneficii fiscale suportate în anul anterior, vor fi anulate de noi creşteri de preţuri şi o inflaţie care tinde spre o cifră cu două numere”, se mai precizează în comunicat.

Datele publicate de Institutul National de Statistica arată că rata anuală a inflaţiei a fost de 9,9%, calculată în martie 2026, în comparaţie cu cea din martie 2025, de 4,9%, ceea ce indică faptul că inflaţia s-a dublat practic în ultimul an. Presiunile inflaţioniste puternice sunt generate de creşterea costurilor cu energia, materiile prime şi forţa de muncă, iar creşterile anterioare ale preţurilor continuă să se propage în economie, notează IMM România.

„Se observă o nouă creştere a Indicelui preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026, la 100,78% (în martie 2025 faţă de februarie 2025 a fost de 100,27%), cât şi pe fiecare categorie de produse (100,58% la mărfurile alimentare, 101,00% la mărfurile nealimentare, 100,60% la servicii)”, se menţionează în comunicat.

Cele mai însemnate creşteri de preţuri, în martie 2026 faţă de luna martie 2025, se înregistrează la produse alimentare: cacao şi cafea - 23,91%; ouă - 14,63%; fructe proaspete - 14,23%; carne de bovine - 11,47%; pâine, produse de franzelărie şi specialităţi - 9,83%.

De asemenea, creşteri de preţuri se înregistrează şi la produse nealimentare: energie electrică - 57,2%; transport interurban CFR - 24,4%; energie termică - 13,41%; combustibili - 12,93% şi detergenţi - 9,89%.