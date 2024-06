Final de liceu pentru 180.000 de elevi. Elev, la absolvire: ”Consider că voi ajunge destul de sus dacă sunt consistent”

Cei mai mulți pleacă de pe băncile școlii cu amintirile celor mai frumoși ani deși unii spun că sistemul de învățământ este mult prea rigid, drept urmare, nu au reușit să facă loc pentru studiu în programul aglomerat de distracție.

Pentru că au rezistat totuşi sunt destui cei care au primit de la părinţi cadouri - de la tefoane moderne până la maşini.



Peste 200 de tineri aruncă în aer simbolul înțelepciunii dobândite în școală.

Rând pe rând, își strâng în brațe diplomele și se gândesc la următorul pas.

Unii și-au pregătit povestea celor 18 ani.

”Consider că voi ajunge destul de sus dacă sunt consistent”.

Jurnalist: Consistent?

”Da, dacă mă mențin la același nivel. -Ce înseamnă? -Drumul meu în viață. -Și mai sus? -Mama, tata și fratele meu, ochiul mamei mele, că în ochii ei sunt mereu un copil”.

Profesorii au fost prezențe discrete.

La fel, și părinții...



Mirela Șișman, director adjunct: ”Vreau să le mulțumesc și părinților. Să fiți alături de ei tot timpul!„

Fiecare absolvent a adus cel puțin un părinte, bunic sau frate mai mic.

Ultimele frânturi de confetti aduc și începutul sfârșitului perioadei fără griji de adult.

”Nu știu unde o să mă ducă viața, nu știu raporturile pe care o să le păstrez, pentru că prietenii vin și pleacă”.

Reporter: Aveți emoții pentru ei la bac?



Iulia Stanciu, profesor de română: ”Sincer, da. Dar am și încredere, am lucrat foarte mult, am început pregătirea din clasa a XI-a”.

​Ultima zi din cei 12 ani de școală le mai lasă absolvenților numai o săptămână și un pic, până la primele probe ale bacalaureatului- cele de competențe orale la limba română, într-o limbă străină și digitale.

De pe 1 iulie se înșiră, cu numai o zi de pauză, probele scrise. Vor afla care este nivelul lor de cunoștințe pe 12 iulie, la rezultatele finale. Însă experiențele din liceu vor rămâne cu ei toată viața!

Între timp, pe scena de premiere a unui liceu din Ineu, șefa de promoție a uluit asistența, cu un discurs tăios la adresa școlii românești.

