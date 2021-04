Fermierului care protestează în Maramureș cu cireada de vaci în stradă i s-a alăturat și un cioban, cu toată turma sa de oi

Fermierul din Maramureș care a ieșit săptămână trecută cu toată cireada de vaci în stradă, supărat că a rămas fără pășune, își continuă protestul. De trei zile, omul doarme afară, sub cerul liber, alături de animale, pe un teren din fața primăriei.

A adus cu el și un tractor cu hrană pentru cornute, iar laptele l-a donat localnicilor. La protest, bărbatului i s-a mai alăturat încă un fermier, care a venit cu toată turma lui, de peste 100 de oi.

E a treia zi când fermierul își începe ziua lângă primărie și tot nu reușește să găsească înțelegere la edilul comunei Șomcuta Mare.

Cu chitanțele după el, bărbatul susține că și-a achitat datoriile mereu la timp însă după o întârziere de câteva zile a aflat că a rămas fără pășunea unde își ținea animalele, singura lui sursă de venit.

Ducu Buhai, fermier: ”Vacile de aici nu merg până nu îmi primesc pășunea, plătită pe 2021, îngrijită de mine. Eu am plătit tot în data de 1”.

Mai mulți fermieri îl susțin și chiar s-au alăturat protestului mai puțin obișnuit. Acest bărbat a venit cu toate oile pe un teren din spatele primăriei în speranța că autoritățile îi vor lua în seamă cererile și îi vor da o bucată de pășune.

Cornel Geiger, fermier: ”Ne tot promite, avem cerere cu număr de înregistrare de anul trecut și nu am primit răspuns nici azi, anul ăsta iar am făcut. Sunt interese mari. Nu mă duc de aici până nu-mi dă pășune”.

Fermier: ”În 2018 am primit pășune de la asociație 5 hectare, după 1 an mi-a majorat taxa de la 200 la 400 de lei. Am plătit 4.400 de lei ciobanul și ciurdarul să-mi îngrijească animalele și alții n-au animale deloc, dar au pășune”.

Fermier: ”Am cerut pășune și nu mi-au luat în seamă vorbele. Că nu au pășune să-mi dea. În 2019 am depus și acum ultima tranșă, 15.000 de euro. Le țin pe grajd, dar e foarte greu”.

Fermier: ”Am ajuns să ne înjosim”

Fermier: ”Am ajuns să ne înjosim și noi cu drepturile noastre. Alții se lăfăiesc în bani și bani de pe pășuni”.

Autoritățile spun că rezilierea contractelor de concesiune s-a făcut în termeni legali.

Gheorghe Buda, primar Șomcuta Mare: ”Ei trebuie să știe un lucru, nu primarul ia și dă, primarul respectă legea. În 11 martie am trimis notificare pentru 5.000 de lei restanță în decembrie și în 15 zile de la comunicare nu a plătit. Și în 29 contractul a fost reziliat de drept”.

S-au aplicat și sancțiuni după protestul de vineri, cinci fermieri au fost amendați cu aproape 4.000 de lei.

Anca Pop, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: “Polițiștii din Șomcuta Mare au aplicat cinci sancțiuni privind accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor de povară, de tracțiune sau de călărie, precum și a animalelor izolate sau în turmă pe drumurile naționale”.

Fermierii spun că vor rămâne în continuare cu animalele în fața primăriei.