Fenomen rar: Mii de specimene de Aurelia Aurita au invadat litoralul Mării Negre. Experții au explicații, dar nu și soluții

04-12-2025 | 19:34
Imagini ireale pe litoral. Mii de meduze plutesc în valurile calde ale Mării Negre, în toate stațiunile. Specialiștii spun că acest fenomen nu este normal în luna decembrie.

Yvette Mîrza

Numărul prea mare al acestor viețuitoare marine se datorează temperaturilor neobișnuit de ridicate ale apei.

Pescarii sunt supărați pentru că, din pricina meduzelor, prind mai puțin pește.

Mii de meduze din specia Aurelia aurita creează senzația unui dans lent, iar scafandrul abia își face loc printre ele.

Care este explicația

Meduzele s-au înmulțit datorită temperaturii apei, mult mai ridicată decât normalul acestei perioade.

Florin Timofte, director general Institutul de Cercetări Marine Constanța: „Este un fenomen care se va perpetua din ce în ce mai mult, având în vedere schimbările de climă din ultimele decenii.”

Corespondent Știrile PROTV: „În această perioadă găsim multe meduze în apropierea țărmului, unde lumina pătrunde ușor și unde pot găsi suficient plancton, hrana lor principală.”

Fenomenul nu este însă unul normal. În această perioadă, apa mării ar fi trebuit să fie agitată, cu valuri mari și furtuni.

Răzvan Mateșcu, biolog Institutul de Cercetări Marine Constanța: „Azi dimineață au fost măsurate 12 grade la Mamaia. Pentru luna decembrie este foarte mult, media multianuală fiind acele 6 grade pe o perioadă de peste 50 de ani.”

Alex Trandafir, climatolog: „Marea Neagră se încălzește cu aproximativ jumătate de grad Celsius pe deceniu. Oxigenul scade și mai mult, ceea ce va duce la riscul ca multe din speciile de pești să migreze sau să dispară.”

Deși meduzele nu sunt periculoase pentru oameni, ele afectează ecosistemul și capturile pescarilor.

Victor Niță, cercetător științific: „Această apă foarte caldă va permite probabil populației de crab albastru să prospere, ceea ce nu este un lucru bun. Mănâncă aproape orice scoică întâlnește.”

