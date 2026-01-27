Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Crima s-a petrecut pe un teren din apropierea satului, când cuplul se îndrepta spre casă.

Cei doi s-au certat, iar individul în vârstă de 45 de ani s-a năpustit asupra iubitei sale cu o violență extremă. Femeia nu a avut nicio șansă. În scurt timp, polițiștii au fost sesizați prin 112 că trupul victimei zace fără viață în câmp. Imediat, individul a fost ridicat și dus la audieri, iar marți dimineață a fost reținut.

Potrivit anchetatorilor, victima ceruse de două ori, în instanță, ordin de protecție. O dată în iulie 2024, apoi pe 7 august anul trecut. De fiecare dată, Judecătoria din Hârlău a admis cererea femeii. Numai că ultimul ordin a fost revocat de aceeași instanță, o lună mai târziu, pe 24 septembrie.

Și asta pentru că, susțin judecătorii în motivarea deciziei, femeia a fost de acord cu cererea bărbatului de renunțare la ordinul de protecție.

Ba mai mult, ea le-a declarat magistraților că s-a împăcat cu agresorul și că nu îi mai este frică de el.

Patru luni mai târziu, victima a fost ucisă.

Cei doi au împreună o fetiţă de câteva luni, iar femeia mai avea doi copii din altă relaţie.

