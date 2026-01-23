Tocmai de aceea, vineri, de ziua internațională a scrisului de mână, elevi de la mai multe școli au participat la un concurs de caligrafie.

Specialiștii spun că dacă nu mai facem acest exercițiu putem avea probleme de concentrare și învățare.

Elevi de școală primară, dar și de gimnaziu, de la mai multe școli din Capitală au participat la un concurs de caligrafie. Fiecare literă a fost conturată cu atenție.

Elev: „M-am mai îmbunătățit, am lucrat cu bunica, cu mama. Mi-a zis și bunica, nu știi ce se întâmplă, măcar să înveți să scrii frumos."

Problema este că în viața de zi cu zi, cu cât elevii sunt mai mari, cu atât scriu mai neglijent și pun accent pe cantitate, nu pe calitate.

Corespondent PROTV: „E vreo literă mai grea de mână care nu-ți mai iese la fel de bine?”

Fată: „Nu neapărat, dacă mă forțez îmi ies toate literele, dar mi-e mai comod să scriu cum scriu eu de obicei."

Adulții scriu rar și folosesc telefonul

În cazul adulților, studiile arată că unul din trei nu a mai scris nimic de mână în ultimele șase luni.

Corespondent PROTV: „Suntem obișnuiți să scriem în grabă și vrem ca mesajul nostru să ajungă cât mai repede la destinatar, așa că telefonul și laptopul ne sunt cel mai la îndemână. Ajungem să scriem pe hârtie doar în situații excepționale, iar atunci, amestecăm literele de mână cu cele de tipar și cu greu înțelegem la final ceea ce am scris.”

Dacă scriem același text și de mână și la calculator, o să observăm că scrisul de mână ne ia de trei ori mai mult și necesită o concentrare mai mare.

Băiat: „Sincer, doar la telefon, de mână nu prea, de la BAC n-am mai scris la mână.”

Corespondent PROTV: „Cât timp a trecut de la BAC?”

Băiat: „Doi ani. Pe telefon cel mai des, prin mesaje. E mai rapid."

Scrisul de mână ajută dezvoltarea și arată personalitatea

Folosit în mod constant, scrisul de mână ajută la dezvoltarea noastră, indiferent de vârstă.

Florin Moldovan, inițiator al proiectului pentru promovarea scrisului de mână: „Dincolo de dezvoltarea cognitivă, sunt elemente extrem de importante care îi ajută pe copii în ceea ce privește concentrare, atenție, memorare, atenție distributivă."

Specialiștii spun că felul în care scriem spune multe și despre personalitatea noastră. Contează, de pildă, mărimea literelor, distanța și direcția în care sunt înclinate, scrisul de mână fiind un soi de amprentă personală.

