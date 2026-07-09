Pacienții spun că au avut probleme în a-și procura tratamentele compensate, iar uneori au fost nevoiți să le întrerupă. Între timp, Casa de Asigurări de Sănătate a primit mare parte a sumei datorate și anunță că acum este la zi cu plățile.

Pacienții spun că nu puține au fost situațiile în care au rămas fără medicamente, deși statul era obligat să le asigure, chiar prin decizii date de instanță.

Ana Maria Iorga, pacientă: „Am avut de foarte multe ori probleme. Efectiv, toți doctorii recomandă să nu întrerupem tratamentul pentru că corpul poate dezvolta rezistență mult mai ușor și, în timp, nu-și mai face efectul.”

În România, rambursarea medicamentelor face parte din sistemul public de sănătate, care funcționează în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Pacientul vine cu rețeta, iar farmacia achiziționează medicamentele de la producători și distribuitori pe propria cheltuială, apoi le distribuie pacienților. Ulterior, CNAS rambursează farmaciei sumele pentru medicamentele eliberate.

Farmacistă: „O singură fiolă decontată pentru un pacient – prețul total este de 199.000 de lei.”

Conform unei directive europene, statul ar trebui să plătească furnizorii de servicii medicale în maximum 60 de zile. Dar facturile către farmacii au fost achitate în trecut cu sute de zile întârziere, așa că plângerile farmaciștilor au ajuns la Bruxelles. Prin urmare, Comisia Europeană a decis să trimită statul român în judecată, după ce în 2024 a declanșat procedura de infringement.

Beatrice Speteanu, farmacistă: „Pentru o farmacie mai micuță, înseamnă într-adevăr blocaj – cei care au linii de credite la bancă ca să susțină aceste plăți, mai ales că vorbim de furnizori care cer plata pe loc. Cei care au de suferit sunt pacienții oncologici, cu boli rare, unde vorbim de medicamente foarte scumpe.”

CNAS: plățile sunt la zi

Corespondent PROTV: „Comisia spune că aceste întârzieri pun presiune pe lanțul de aprovizionare cu medicamente și încalcă regulile europene privind termenele de plată. După mai multe avertismente adresate autorităților române, Executivul European a decis să trimită cazul în fața instanței Uniunii Europene.”

Cei de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate spun că au plătit acum sumele aferente lunii martie și că au peste 60% din suma pentru facturile din aprilie. Dar le cer colegilor de la Finanțe să nu le mai impună limite lunare de cheltuieli.

Dr. Horațiu Moldovan, președinte CNAS: „Au fost întârzieri din considerente administrative. România trebuie să se încadreze într-un deficit bugetar și există o prevedere în legea bugetului conform căreia Ministerul Finanțelor aprobă limitele de cheltuieli. Cu alte cuvinte, chiar dacă există bani limitele lunare de cheltuieli se aprobă de către Ministerul de Finanțe. În momentul de față suntem cu plățile la zi.”

26 de miliarde de lei sunt alocate anul acesta pentru medicamente, adică 40% din bugetul CNAS.