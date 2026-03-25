Jurnaliștii bucureșteni ar putea pierde de la 1 mai 2026 accesul gratuit la programele instituțiilor de cultură subordonate CGMB și dreptul de a parca fără cost în spațiile publice de utilitate generală.

Un proiect de hotărâre postat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei propune abrogarea actului din 2016 care acorda aceste facilități.

Motivația oficială vizează „utilizarea echitabilă a spațiului public". Referatul invocă faptul că numărul vehiculelor înregistrate pentru gratuitate „a crescut constant, punând o presiune majoră" pe locurile de parcare. „Nu mai poate fi justificată menținerea gratuității nelimitate fără a afecta accesul publicului larg. Menținerea gratuității descurajează eliberarea locurilor, scăzând rata de rotație în zonele aglomerate", se arată în document.

Ciucu: "Și eu îmi plătesc parcarea, ca primar"

Declarația vine în continuarea anunțului făcut de primarul general Ciprian Ciucu pe 6 martie. Atunci, edilul motiva că numărul mașinilor cu scutiri este „de două ori mai mare decât numărul locurilor disponibile". „6.000 de ziariști. Nu vă supărați pe mine, mi-au zis colegii: 'Băi, nu te lua de ziariști, îți pui presa în cap!' Dragii mei, și eu îmi plătesc parcarea, ca primar. Poate găsim o formulă ca o redacție să aibă 5, 10, dar 6.000? Sunt redacții care au sute", a spus Ciucu, adăugând că „hibridele și electricele, cumulat cu ce am zis mai devreme, înseamnă dublu".

Hotărârea din octombrie 2016, care ar urma să fie abrogată, acorda jurnaliștilor acces gratuit la cultură pe baza legitimației de serviciu, precum și utilizarea gratuită a parcărilor publice și a celor aferente instituțiilor subordonate CGMB.

Aceeași hotărâre elimină facilitățile și pentru mașinile electrice și hibride. Posesorii autoturismelor electrice şi hibrid nu vor mai putea utiliza gratuit parcările publice de utilitate generală, conform proiectului supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Capitalei.