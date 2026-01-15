Extrageri loto joi, 15 ianuarie. Report de peste nouă milioane de euro la Joker

15-01-2026 | 09:57
Loto 6/49

Joi, 15 ianuarie, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Adrian Popovici

La extragerile de duminică, 11 ianuarie, au fost acordate 33.675 de câștiguri în valoare totală de peste 2,53 milioane de lei.

La Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 15,54 milioane de lei (peste 3,05 milioane de euro), în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,54 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro).

La Joker, reportul la categoria I ajunge la 47,52 milioane de lei (aproximativ 9,34 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la 690.000 de lei (peste 135.600 de euro). La Noroc Plus, premiul la categoria I este de peste 261.800 de lei (aproximativ 51.400 de euro).

În cazul Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report de 224.000 de lei (aproximativ 44.000 de euro), iar la categoria a II-a, de 42.300 de lei. La Super Noroc, reportul cumulat depășește 157.200 de lei (peste 30.900 de euro).

Sursa: StirilePROTV

