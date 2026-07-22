Potrivit ISU Braşov, explozia s-a produs la o fabrică de produse din lemn, iar incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui transportor de rumeguş. La nivelul judeţului Braşov a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă şi 2 ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Ulterior, ISU a anunţat că, în urma recunoaşterii efectuate la locul evenimentului, nu au fost identificate victime.

Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 300 de metri pătraţi, iar în aceste momente echipajele de intervenţie acţionează pentru localizarea acestuia.

Planul roşu de intervenţie a fost dezactivat.