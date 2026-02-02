În rândul statelor membre, cele mai mari procente de oameni care nu îşi pot încălzi în mod suficient locuinţa sunt în Bulgaria şi Grecia (ambele cu 19%), urmate de Lituania(18%) şi Spania (17,5%).

În contrast, cele mai mici ponderi s-au înregistrat în Finlanda (2,7%), Polonia şi Slovenia (ambele cu 3,3%), Estonia şi Luxemburg (ambele cu 3,6%).

În România, 10,8% dintre locuitori au declarat că în 2024 nu şi-au permis să îşi încălzească în mod suficient locuinţa, în scădere de la 12,5% în anul 2023.

România stă mai bine la acest capitol decât Spania (17,5%) şi Franţa (11,8%).



