Europa Liberă: Fetele și femeile violate în Ucraina nu pot face avort în Polonia, România și Ungaria

Psihologul Oleksandra Kvitko, care lucrează pentru Avocatul poporului, i-a spus jurnalistului Sashko Shevchenko că o fetiță de 14 ani din Bucha, un oraș din afara Kievului, a fost violată de cinci ocupanți ruși.

Adolescenta este acum însărcinată și va păstra bebelușul la sfatul medicilor, care au avertizat-o că dacă va face avort este puțin probabil să mai poată rămâne însărcinată vreodată.

Acum, Kvitko o ajută pe copilă să accepte bebelușul al cărui tată biologic a violat-o: „Am vorbit cu mama ei puțin câte puțin despre ce s-ar întâmpla cu fetița și cu copilul pe care ar urma să îl nască. Mama este încă înclinată să facă avort. Trebuie doar să se obișnuiască cu ideea, să fie de acord cumva. Încă este timp.”

Psihologul lucrează în momentul de față cu copii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, iar cinci dintre fetițe ar fi rămas însărcinate în urma violului de către soldați din Rusia, conform Radio Svoboda, care menționează 103 de raporturi de crime sexuale înregistrate de avocatul poporului până pe 26 aprilie.

Deși doar 12 cazuri de sarcini nedorite create de război au fost înregistrate până acum, numărul scăzut s-ar putea datora procentajului mic de victime care sunt pregătite să povestească ce li s-a întâmplat, potrivit Avocatei poporului, Lyudmila Denisova.

Însă odată fugite din Ucraina, unele victime nu pot să întrerupă sarcinile nedorite. În Polonia, de exemplu, unde până acum s-au refugiat peste trei milioane de ucraineni, preponderent femei și copii, legile legate de avort sunt foarte stricte, făcând procedura imposibilă pentru multe femei.

Mai mult, psihologii polonezi le cer femeilor ucrainene violate de soldați ruși să păstreze sarcinile, conform șefei Centrului pentru Libertăți civile, Oleksandra Matviychuk. „Așa distrug viețile amândurora [femeilor și bebelușilor],” a spus aceasta.

