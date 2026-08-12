Miercuri, vântul sprijină producția națională de energie electrică, dar prognoza nu arată la fel de bine și pentru joi seară, după deconectarea Grupului 2 de la Cernavodă.

Debitul Dunării la intrarea în țară se menține foarte scăzut, în jur de 1.350 de m3/s, de trei ori mai puțin decât media lunii august. La Cernavodă, situația este critică. Oprirea Grupului 2 devine o certitudine.

Ministrul Radu Miruță: ”Azi dimineață avea 182 de cm, mult sub cota de 185. Asta înseamnă că se păstrează trendul deciziei de ieri, ca mâine dimineață de la ora 7 să înceapă procedura de oprire. Nu este una instant, este una cu reducerea capacității”.

Asta înseamnă o reducere a producției cu încă 700 de MW, de joi. Miercuri am fost ajutați de vânt. Eolienele au susținut până la 20% din total și ar putea fi la fel de eficiente la orele serii când este vârful de consum, potrivit prognozelor.

Meteorolog de serviciu: ”Vor fi intensificări ale vântului și în cursul serii va continua să sufle cu viteze mai măricele, ca să zic așa, și prin Dobrogea, restul Munteniei, al Moldovei, Banat, Crișana, dar în principiu este vorba de Dobrogea”.

Miercuri, dar și la noapte, vom avea intensificări ale vântului, dar joi noapte scade în intensitate. Dacă importurile nu vor fi suficiente, după oprirea temporară a grupului de la Cernavodă, există și varianta limitării consumului industrial, seara, la decizia Dispecerului Energetic Național.

Nu se face niciun fel de economisire a energiei pentru serviciile esențiale

Între timp, în tot mai multe locuri este redus voluntar consumul. De exemplu, în București, până la finalul crizei autobuzele electrice nu mai sunt încărcate la orele de vârf, iar iluminatul public este diminuat.

Sunt exceptate însă de la orice fel de măsură de reducere a consumului serviciile esențiale, cum ar fi spitalele. Și în cazul unei eventuale pene de curent, intră în funcțiune generatoarele. La Spitalul Floreasca sunt 4, care pot susține zonele critice ale unității sanitare pentru 72 de ore.

Corespondent ProTV: ”Atâta vreme cât ele primesc curent, stau pe modul oprit, în momentul în care observă că nu mai intră curent, în 7 secunde pornesc automat și alimentează prizele vitale și iluminatul de urgență”.

Corespondent ProTV: ”Zonele critice care intră imediat pe alimentarea generatoarelor sunt sălile de operații, saloanele de post operator, terapiile intensive. În plus, toate aparatele pentru menținerea vieții au acumulatori”.

Cabinetele medicale individuale trec la modul de lucru offline, adică serviciile - consultațiile și rețetele se pot acorda și fără acces la internet sau calculator.