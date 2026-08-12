Temerea generală vine într-un context marcat de caniculă, secetă și presiune asupra sistemelor energetice naționale. Potrivit lui Virgil Popescu, Comisia Europeană va continua să monitorizeze îndeaproape situația din întreaga Europă și să sprijine acțiunile coordonate, subliniind că „cooperarea europeană nu este o vulnerabilitate, ci una dintre cele mai importante garanții ale securității noastre energetice”.

„Partenerii europeni sunt alături de noi pentru a gestiona această perioadă delicată din punct de vedere energetic. România face parte din Grupul de coordonare pentru energie electrică, iar experții acestuia, care s-au reunit ieri, transmit un mesaj important: pe termen scurt, nu există riscuri privind suficiența producției de energie electrică”, a declarat Virgil Popescu, fost ministru al energiei.

Cooperarea europeană, soluția pentru securitatea energetică

Fostul ministru al Energiei a subliniat că, într-un moment în care securitatea energetică este pusă la încercare de temperaturile ridicate, secetă și presiunea asupra producției, coordonarea dintre statele membre și funcționarea pieței unice de energie electrică își demonstrează din nou importanța. „Energia poate fi direcționată către regiunile în care este cel mai necesară, reducând astfel presiunea asupra sistemelor naționale”, a explicat el.

Popescu a reiterat necesitatea consolidării și finalizării, în ritm accelerat, a tuturor legăturilor sistemului energetic pentru ca energia să circule liber, un obiectiv pe care l-a susținut constant în Parlamentul European.

Comisia Europeană, în dialog permanent cu statele membre

Potrivit europarlamentarului, Comisia Europeană a anunțat că va continua să monitorizeze îndeaproape situația din întreaga Europă, să sprijine acțiunile coordonate acolo unde este nevoie și să mențină un dialog permanent cu statele membre, ENTSO-E și Secretariatul Comunității Energiei.

„Într-o perioadă dificilă, cooperarea europeană nu este o vulnerabilitate, ci una dintre cele mai importante garanții ale securității noastre energetice”, a conchis Virgil Popescu.