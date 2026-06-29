Conform sursei citate, instanța a constatat că Adrian Cioroianu a săvârșit infracțiunea de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

”Instanța a decis însă să renunțe la aplicarea unei pedepse și să îi aplice un avertisment, care este cea mai ușoară sancțiune prevăzută de Codul penal. Ca să rezum ideea deciziei, Adrian Cioroianu este un infractor necondamnat, iar instanța i-a aplicat o sancțiune penală, dar nu a considerat necesar să-i aplice și o pedeapsă”, precizează Șercan.

Ea mai subliniază faptul că instanța i-a admis acțiunea civilă, ceea ce înseamnă că ”mi-a dat dreptate în legătură cu existența unui prejudiciu și a dispus ca Adrian Cioroianu să-mi achite, în solidar cu Biblioteca Națională, suma de 5.000 de lei cu titlu de daune morale”.

”Adrian Cioroianu va trebui să îmi achite integral și onorariul de avocat, dar și să plătească 1.200 de lei statului cu titlu de cheltuieli de judecată”, mai spune ea.

Pe de altă parte, sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

”În februarie 2024, după ce am scris pe Facebook că la Biblioteca Națională este frig și am pus o poză din interior, Adrian Cioroianu, pe atunci director al bibliotecii, a divulgat faptul că îi verificam teza de doctorat a lui Mircea Geoană. Deși i-am atras atenția de două ori că săvârșește o infracțiune, pentru că ce studiam eu la Biblioteca nu era informație publică, ba era protejată de GDPR și de regulamentele interne ale instituției, Cioroianu a continuat să facă public acest lucru pe Facebook.

Sper ca demersul meu de a-mi proteja activitatea de jurnalist, dar și decizia de azi să le dea curaj și altor jurnaliști să se adreseze justiției atunci când persoane aflate în funcții publice divulgă informații despre subiectele la care lucrează”, a mai transmis Emilia Șercan.