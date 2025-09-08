Reacțiile elevilor dintr-o școală unde sucurile și dulciurile din automate au fost înlocuite cu cărți gratuite

În statul american Indiana, începutul anului școlar a venit cu o surpriză aparte. Automatele ce altădată erau pline cu gustări și băuturi carbogazoase, le oferă acum elevilor cărți, gratuit.

Inițiativa are scopul de a stimula apetitul pentru lectură într-un mod atractiv și modern.

Într-o școală gimnazială din Indiana, cu un simplu jeton și o apăsare de buton se deschide tărâmul magic al poveștilor.

Elev: „Văd o mulțime de cărți care îmi plac. Sunt cărți pentru fratele meu mai mic, dar și pentru fratele meu mai mare."

Elev: „Îmi place mult. Îmi plac și luminile lui. Are o grămadă de cărți grozave pentru copiii care au nevoie de sprijin la citit."

Elev: „Îmi plac foarte mult textele și vreau să aflu mai multe despre cum era lumea înainte de anul 2025."

Elev: „E foarte distractiv să citești și, pe deasupra, poți să faci și diverse chestionare."

Elevii nu plătesc nimic, iar volumele pot fi luate acasă, pentru a fi citite de copii în ritmul lor. Proiectul a fost implementat în mai multe unități de învățământ. Profesorii speră ca acest experiment va inspira mai mulți tineri să descopere beneficiile lecturii.

Beth Henry, directoarea școlii: „Am vrut să-l așezăm chiar la intrare. Copiii trec pe acolo în fiecare dimineață și, din prima zi de școală, a fost primul lucru pe care l-au văzut. Bineînțeles că au început cu întrebările că să afle despre ce e vorba."

Directoarea spune că a apelat la această metodă pentru a-i încuraja pe elevi să lase de-o parte tehnologia și să aleagă, în schimb, o carte bună.

Beth Henry, directoarea școlii: „Cititul este foarte important. Studiile arată că doar 20 de minute de lectură pe zi cresc șansele unui elev de a avea rezultate mai bune la teste și mai târziu în viață. Este benefic și din punct de vedere financiar. Atunci când știi să citești apar o mulțime de oportunități."

Și în România există diverse inițiative pentru a-i stimula pe elevi să citească: de la biblioteci digitate, expuse prin cod-uri QR pe coridoarele școlilor, până la „colțuri de lectură”, amenajate în interiorul sălilor de clasă.

