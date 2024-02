Elevii care vor să studieze în străinătate au început căutările. Olanda rămâne pe primul loc în topul preferințelor

Pentru că foarte mulți tineri aleg Olanda, autoritățile dar și universitățile de acolo caută soluții pentru a diminua numărul studenților străini.

Daria este la facultatea de studii europene din Amsterdam. Este în anul trei și povestește că în fiecare an a observat mici schimbări care să limiteze numărul studenților străini.

Daria Ivan, studentă: "Din anul 1, de când am venit, în fievare an lucrurile s-au schimbat. preţurile la cazare se măresc pe an ce trece. E adevărat că ei încearcă să limiteze nr de studenți internaționali, mai mult din prisma faptlui că multă lume învață în limba engleză și pleacă. ei probabil vor să facă rost și de forță de muncă și încearcă să impună și învățatul limbii olandeze".

Asociația Universităților din Țările de Jos, formată din 14 universități din Olanda lucrează la un plan pentru reducerea numărului de studenți din străinătate.

Nona Colfescu, Consultant Educațional:"Am observat anul acesta o îngreunare a procesului de aplicație. Se cer foarte multe amănunte despre toate materiile din liceu, capitole, subcapitole, o descriere.În alta oridine de idei s-au scos nişte programe în engleză, au rămas doar în olandeză, ceea ce face că un nr limitat de studenți să poată aplica. aceeaşi strategie a avut și danemarca acum 4 ani și într-adevăr nr de studenți internaționali a scăzut."

Cel puțin deocamdată, Olanda rămâne pe primul lor în preferințele romani. Pe doi revin universitățile din Marea Britanie, după ce unele au început să acorde burse de studiu care să acopere creșterea taxelor pentru tinerii din țările europene.



Alexandra Bădescu, Director la o firmă de consultanță educațională: "Putem nominaliza University of Portsmouth care a redus taxa de școlarizare de la 19.200 lire la 9250 lire pe an, Coventry University, care a păstrat taxa de școlarizare la 9250 lire. Greenwich care acordă 3000 de lire reducere din taxa de licență".

Taxele în marea Britanie, pot depăși însă 40 de mii de lire pe an, în funcție de universitate și specializare. La multe universități admiterea se face pe bază de dosar, cu condiționarea notei minime la bacalaureat.

Românii aleg și universități din Belgia, Italia, Spania, Irlanda și Germania.

