Educația, în derivă. România, al cincilea stat de la coadă în UE la sprijinul pentru elevii cu dificultăți de învățare

Stiri Educatie
20-10-2025 | 19:52
×
Codul embed a fost copiat

România ocupă locul al cincilea de la coadă din cele 31 de state europene care fi trebuit să ia măsuri, în ultimii 5 ani, ca să reducă analfabetismul funcțional, potrivit agenției de statistică Eurydice, parte a organizației OCDE.

autor
Adriana Stere

Alte țări au început predarea diferențiată pentru elevii rămași în urmă și acoperă de la buget tot ce le trebuie la școală copiilor din familii needucate. Conducerea ministerului responsabil de înnoirea sistemului se mândrește deocamdată cu plata profesorilor pentru orele remediale.

Reperul analizei Eurydice este accesul elevului la cel puțin 26 de cărți, pe care familia să le aibă acasă.

Cătălin Ciupală, Profesor de Matematică: Văd imediat copiii care nu citesc. Nu au un cadru coerent de gândire. Ori gândirea nu se formează doar la matematică sau la română, ci se formează la toate materiile. E greu să lămurești familiile să lase copiii să învețe”.

Corespondent ȘtirileProTV: ”În rândul copiilor care au de citit numai manuale, și uneori nici pe acestea, pentru că la ciclul primar cele opționale sunt scumpe, 70 la sută au rezultate slabe la citire, matematică și științe. Orice încercare de a construi un set de informații utile elevului în viață de prăbușește în lipsa unei fundații. Față de media globală, România are un număr dublu de copii sub pragul analfabetismului funcțional”.

Autorii cercetării au indicat câteva măsuri pe care România ar fi trebuit să le ia în ultimii 5 ani- să suplimenteze numărul de profesori, să introducă predarea diferențiată pentru elevii slabi, să scadă numărul elevilor din clasă și să suplimenteze timpul de recuperare, pentru a-i aduce pe cei cu risc de analfabetism funcțional la nivelul colegilor lor.

Țara noastră e la mare distanță de Franța, Spania, Malta și Italia, care-i susțin puternic pe cei rămași în urmă. România stă lângă Cipru, Belgia, Macedonia și Albania, cu intervenții și rezultate nesemnificative. Șefii Educației confirmă că au stabilit deocamdată o singură intervenție, prin introducerea orelor remediale, însă fără a stabili o țintă - de pildă, cu cât vrem să crească rata de promovare la bacalaureat, în 2 ani.

Citește și
vacanta de toamna
Vacanța de toamnă 2025 — când au elevii prima pauză de la școală din octombrie 2025

Ministrul a aprobat recent un proiect din fonduri europene dedicat reducerii analfabetismului funcțional, care implică peste 15.000 de elevi și 37.000 de cadre didactice, cu un buget total de peste 200.000.000 lei . În acest fel vom putea genera și un corp de experți care să se implice în educație remedială, trasmit reprezentanţii Ministerului.​

Marian Staș, Formator: Corectarea sau ameliorarea nu pot fi cosmetizate, nu putem să facem ceva pe genunchi și să fie bine. Evident că în condițiile astea n-am cum să am analfabetism 40-30-15 la sută, ci am 20-30-50 la sută. Sute de licee să înceapă să-și facă propriile planuri-cadru proiectate pentru nevoile copiilor din comunitate”.

Anul acesta doar 18 școli-pilot din peste 3 mii au permisiunea Ministerului să-și organizeze singure programul și materiile opționale. Pregătirea cu toată clasa la școală, înainte de examene, nu e plătită. Așa că doar unii profesori fac voluntariat.

Secretarul de stat Sorin Ion recunoaște că efectivele claselor au crescut în acest an școlar. Instumentele online de antrenament pentru lecții și teste nu sunt finanțate nici pentru școli, nici pentru elevi. Iar TVA-ul pe carte a crescut recent.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, copii, elevi, analfabeți,

Dată publicare: 20-10-2025 19:39

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Vacanța de toamnă 2025 — când au elevii prima pauză de la școală din octombrie 2025
Stiri Educatie
Vacanța de toamnă 2025 — când au elevii prima pauză de la școală din octombrie 2025

Vacanța de toamnă 2025 marchează prima pauză din anul școlar 2025-2026, oferind elevilor și părinților un răgaz binemeritat după începutul anului școlar.  

România este în pragul unei crize de profesori. O treime au deja peste 50 de ani. Cei tineri spun că sunt „prea stresați”
Stiri Educatie
România este în pragul unei crize de profesori. O treime au deja peste 50 de ani. Cei tineri spun că sunt „prea stresați”

O treime din profesorii români au deja peste 50 de ani, iar în urma lor vin puțini tineri oricum tentați să renunțe la un moment dat la cariera didactică.

ANOSR solicită completarea legislaţiei pentru combaterea hărţuirii în universități. Propunerile studenților
Stiri Educatie
ANOSR solicită completarea legislaţiei pentru combaterea hărţuirii în universități. Propunerile studenților

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită Ministerului Educaţiei o dezbatere publică având ca temă hărţuirea în universităţi, inclusiv cea sexuală, şi abuzul de autoritate.

Recomandări
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă
Stiri Politice
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională. 

Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”
Stiri Politice
Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este "în principiu" interesat să candideze pentru un nou mandat.

Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
Stiri Sociale
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28