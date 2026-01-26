Ministerul Mediului a convocat un comitet de urgență, în acest sens. În același timp, experții nu exclud revenirea gerului și ne avertizează că și în februarie vom avea iarnă grea.

România se află sub influența unei mase de aer cald și umed, care aduce ploi dinspre Marea Mediterană, cu cantități importante de apă. Potrivit meteorologilor, în unele zone, cantitățile pot ajunge într-o singură zi la nivelul unei luni întregi. Temperaturile ridicate din ultima vreme și ploile vor accelera topirea zăpezii, iar solul este deja suprasaturat de apă, ceea ce crește riscul de inundații.

Florinela Georgescu, director ANM: „Trebuie, în primul rând, să ne așteptăm la ploi importante cantitativ până mâine seară, ploi care, prin cumulare, pot aduce cantități care să depășească 50–60 l/m², poate să ajungă chiar punctiform spre 80 l pe metrul pătrat. Sunt cantități foarte mari și, pe de altă parte, deja aceste regiuni au adunat în ianuarie mai multă apă decât media ultimelor decenii pentru o lună ianuarie. Deci suntem deja pe excedent, aceste ploi vor grăbi și procesul de topire a zăpezii. În aceste condiții, sigur că atenția este maximă și din punct de vedere hidrologic.”

De altfel, hidrologii au emis un cod portocaliu și galben de inundații pentru județele din Prahova și Brașov. Drept urmare, autoritățile de la mediu au convocat un comitet de urgență.

Raul Pop, secretar de stat, Ministerul Mediului: „Colegii din teritoriu sunt mobilizați, la fel și colegii din Apele Române, sunt la rândul lor atenți în teren, astfel încât să poată să intervină dacă, cumva, există vreo posibilitate de escaladare a situației.”

Pentru finalul săptămânii, meteorologii iau în calcul două scenarii.

Corespondent Știrile ProTV: „Masa de aer rece care ne-a afectat săptămâna trecută revine și se ciocnește cu aerul cald din bazinul mediteranean, care ne influențează acum. Această confruntare ar putea aduce vânt puternic, viscol și scăderi accentuate de temperatură. Al doilea scenariu presupune să rămânem sub masa de aer cald din Mediterană. În acest caz, temperaturile vor fi peste normalul perioadei, iar precipitațiile vor continua sub formă de ploi, cu cantități importante de apă.”

Temperatura apei mărilor și oceanelor este în prezent mai ridicată decât cea a solului, iar acest contrast favorizează formarea ciclonilor în Marea Mediterană și în Oceanul Atlantic.

