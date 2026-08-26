Conform datelor oficiale centralizate de autorități, în secțiunile Baziaș și Cernavodă se prognozează creșteri ale cotelor și debitelor în perioada 25 august – 1 septembrie 2026.

La Baziaș, intrarea Dunării în țară, debitul este în creștere constantă: de la 1350 mc/s pe 25 august, ajunge la 1600 mc/s pe 30 august, pentru ca pe 1 septembrie să înregistreze o ușoară scădere la 1550 mc/s. Această tendință ascendentă poate fi un semnal că regimul pluviometric din bazinul superior al Dunării s-a îmbunătățit, deși efectele asupra secetei din România rămân limitate.

La celălalt capăt al tronsonului analizat, Cernavodă prezintă însă o cu totul altă realitate. Cota apei este de -253 cm în perioada 25-27 august, coboară la -254 cm în zilele de 28 și 29 august, apoi revine ușor la -253 cm pe 30 august, -252 cm pe 31 august și -249 cm pe 1 septembrie. Debitul rămâne constant în jurul valorii de 240 mc/s.

Contextul secetei face ca aceste cifre să fie interpretate cu precauție de hidrologi. Deși creșterile sunt vizibile în special în zona de intrare a Dunării în țară, la Cernavodă nivelurile rămân profund negative, cu mult sub cotele de apărare.

Situația centralei de la Cernavodă

Nuclearelectrica a început pe 13 august manevrele pentru oprirea controlată a Unităţii 2 a CNE Cernavodă, după ce primul reactor fusese oprit pe 28 iulie, din cauza debitului scăzut al Dunării.

„Ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprite, cu menţinerea acestora în parametri de siguranţă, fără niciun risc operaţional sau de securitate nucleară asociat. CNE Cernavodă are prevăzute prin proiect sisteme complexe, redundante, care asigură răcirea reactoarelor şi nu există niciun risc asociat răcirii reactoarelor nucleare în stare oprită. În funcţie de evoluţia prognozelor pentru perioada următoare, Nuclearelectrica va comunica, transparent şi responsabil, având la bază date tehnice certe, cu respectarea prevederilor unei companii listate şi a legislaţiei, deciziile operaţionale privind reconectarea la Sistemul Energetic Naţional”, se arată în document, afirmă reprezentanţii Nuclearelectrica,