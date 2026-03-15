Potrivit conducerii unităţii sanitare, decesele din cadrul secţiei ATI nu ar avea legătură cu focarul constatat.

"Potrivit ultimei actualizări transmise de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ în data de 13.03.2026 şi înaintate de DSP Neamţ către Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi şi Institutul Naţional de Sănătate Publică, au fost raportate 7 cazuri. Dintre acestea, un pacient a fost externat în stare ameliorată, 2 pacienţi erau încă internaţi, iar 4 pacienţi au decedat. Conform datelor comunicate de unitatea sanitară, în 3 cazuri cauza decesului nu a avut legătură cu infecţia asociată asistenţei medicale, iar într-un caz există o posibilă legătură cu infecţia cu Acinetobacter baumannii. Stabilirea diagnosticului în caz de deces revine medicului curant", precizează DSP Neamţ într-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Pentru clarificarea împrejurărilor extinderii focarului şi limitarea transmiterii, DSP Neamţ susţine că a solicitat date şi documente suplimentare pentru a stabili de când datează cazurile, cum s-a produs extinderea focarului şi pentru a diferenţia între pacienţii purtători ai bacteriei la internare şi pacienţii care au dobândit infecţia în timpul spitalizării.

"Au fost recomandate intensificarea dezinfecţiei suprafeţelor în secţia ATI Modular, respectarea strictă a igienei mâinilor şi finalizarea în cel mai scurt timp a lucrărilor de igienizare din spaţiile destinate relocării activităţii", mai arată conducerea DSP Neamţ.

Amendă de 30.000 de lei pentru Spitalul Judeţean Piatra-Neamţ

Totodată, în urma unui control efectuat de DSP la SJU, la finalul lunii februarie, unitatea sanitară a fost amendată cu 30.000 de lei pentru mai multe nereguli constatate.

"Au fost constatate neconformităţi privind condiţiile de izolare a pacienţilor, respectarea procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie, verificarea filtrelor HEPA, amenajarea spaţiilor destinate personalului, asigurarea personalului de îngrijire şi organizarea structurii responsabile de prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale", precizează DSP Neamţ.

Pentru remedierea problemelor, au fost dispuse măsuri obligatorii, cu termene clare.

În ceea ce priveşte acuzaţiile managerului SJU Piatra-Neamţ că un medic epidemiolog a controlat, prin firma proprie, ani la rând unitatea sanitară iar rapoartele de control erau validate de colegul de birou, conducerea DSP nu a dorit să comenteze.

"În legătură cu afirmaţiile şi acuzaţiile formulate public în ultimele zile cu privire la aspecte personale, contractuale sau de integritate, DSP Neamţ precizează că acestea nu fac obiectul prezentului comunicat privind focarul epidemiologic. Orice asemenea aspecte se analizează distinct, prin mecanismele instituţionale şi legale competente", transmite DSP Neamţ.

Contractele cu firma privată ridică suspiciuni de imoralitate

"În anii anteriori, activitatea de monitorizare a infecţiilor asociate actului medical era externalizată către o firmă privată. Firma aparţinea unui angajat al DSP Neamţ, instituţia care verifică infecţiile intraspitaliceşti din spitalul nostru. Adică exista un contract cu sume importante plătite lunar unui angajat al DSP, iar colegul de birou al celui de la DSP verifica activitatea acestuia", a declarat, vineri, pentru AGERPRES managerul SJU Piatra-Neamţ, conf. dr. Alexandru Pătraşcu.

Acesta a apreciat că activitatea este cel puţin imorală şi are "suspiciuni serioase" că nu se raportau corect infecţiile intraspitaliceşti.

"Situaţia infecţiilor nosocomiale din spital este una gravă, chiar mai gravă decât aţi crede, deoarece ani de zile spitalul a plătit în sistem privat pe cineva de la DSP să se ocupe de aceste infecţii, iar tot DSP a şi controlat. În acte, totul apărea ca fiind mai bine decât la spitale mari de renume din lume, lucru imposibil, iar orice om, chiar şi fără cunoştinţe medicale, îşi poate da seama că nu avea cum să fie aşa", a adăugat managerul SJU Piatra-Neamţ.

Conform acestuia, după ce a reziliat contractul cu firma privată, au început o serie de şicane.

Managerul SJU Piatra-Neamţ susţine că un control al Ministerului Sănătăţii pe această temă ar lămuri situaţia.