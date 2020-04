Drone cu senzori de temperatură, pentru depistarea persoanelor infectate cu noul virus, în Italia

Aceste drone detectează dacă o persoană are febră, prin intermediul unei hărți termice, transmite Daily Mail.

Informațiile sunt prelucrate și ajung la operatorul acesteia. De asemenea, prin intermediul aparatului, oamenii pot fi avertizați să se ducă acasă și chiar pot fi amendați.

Drones with heat sensors used to spot people with coronavirus during lockdown in Italy https://t.co/WbCIFl6BJc