Sting, concert inedit din izolare. Cine a cântat alături de artistul britanic

Sting a oferit un concert inedit din izolare. A cântat cu o trupă de hip-hop, iar pe post de instumente au fost folosite foarfece, o pernă și o muzicuță, scrie Variety.com.

Sting a alungat plictiseala fanilor săi în timpul pandemiei de coronavirus. Artistul britanic a apărut la emisiunea The Tonight Show, prezentată de Jimmy Fallon.

Alături de Sting, au participat prin intermediul unei conferințe video și membrii trupei de hip-hop The Roots.

Cu toții, au cântat un hit de acum 40 de ani, “Don’t Stand So Close to Me”, al formației The Police, din care a făcut parte Sting.

Fiecare a folosit ce a avut la îndemână pe post de instrument: o pernă, foarfece sau muzicuță. Sting a cântat însă la chitară.