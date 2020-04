Coronavirus România, LIVE UPDATE 11 aprilie. Noi focare de Covid-19 în țară

Coronavirus România, LIVE UPDATE 11 aprilie. România se va confrunta cu un vârf al numărului de îmbolnăviri cu coronavirus în a doua parte a acestei luni.

O spune răspicat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, potrivit căruia riscăm să avem atunci peste 10.000 de oameni infectați.

Dacă scenariul devine realitate, țara noastră nu va avea suficiente spitale în care să îi trateze pe bolnavi. Deja ne confruntăm cu lucruri greu de suportat.

Coronavirus România, LIVE UPDATE 11 aprilie:

Noi focare de îmbolnăviri în țară

La Spitalul Județean din Piatra Neamț, testele au ieșit pozitive pentru peste 200 de pacienți și cadre medicale. Zece oameni au murit acolo.

La nivel național, 270 de persoane au pierdut lupta cu noul virus și aproape două sute sunt la terapie intensivă. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

În Spitalul de Urgenţă din Piatră Neamţ, pacienţii suspecţi de COVID-19 sunt ţinuţi în saloane cu pereţi murdari şi paturi cu lenjerie veche care se schimbă - spun cei de acolo - o dată pe săptămână. În unele încăperi - care nu au grup sanitar propriu, aşa cum a cerut Ministerul Sănătăţii -oamenii îşi fac nevoile chiar lângă pat. Un scaun cu roţile la care a fost ataşat un sac de unică folosinţă ţine loc de toaletă.

În bucătăria unităţii medicale, uşile şi ferestrele - vechi - sunt greu de igienizat, iar echipamentele folosite ar fi trebuit scoase de mult din uz.

Prefectura Neamţ recunoaşte că în pereţii spitalului a fost identificat bacilul pioceanic - care poate agrava starea celor infectaţi cu noul virus.

Statistica celor confirmaţi în spital cu noul virus completează imaginea dezastrului.

Peste 100 de pacienţi sunt infectaţi şi 34 cadre de medicale.

Zeci de doctori, asistente şi personal auxiliar aşteaptă rezultatele testelor acasă, în izolare.

De la geamurile spitalului, cadrele medicale infectate au acuzat lipsa echipamentelor de protecţie şi au vorbit despre o proastă gestionare a situaţiei, dar şi despre neglijenţă.

Asistenta medicală confirmată cu Covid-19: "Nu am fost infestaţi că nu ne-am protejat aşa cum se spune. Nu am avut cu ce să ne protejăm. Nu ne-au pus la dispoziţie, nu am avut echipamente. Dacă mergeţi acum pe secţie nici acum nu sunt..."

Asistenta medicală confirmată cu Covid-19: "Câte cadre medicale sunt infectate? Nu ştim, dar mult mai mult decât ce se spune. Eu am mers acasă, am aşteptat un test 8 zile lângă familie, soţul meu a dezvoltat simptome şi el."

Koszeggy Josef, preşedintele Colegiului medicilor Neamţ: "Iniţial au fost pacienţi şi după aceea au fost şi cadrele medicale. O asistenta care a fost în contact cu soţul dânsei. Nu a ştiut că are, nu a avut simptome şi a venit la serviciu în continuare, nu? Da. La reanimare, în decursul manevrelor acordate bolnavului ceva s-a întâmplat de s-a ajuns la contaminare. Poate câteva secunde în care mască a căzut."

Spitalul din Piatra Neamţ a fost administrat în ultimii ani de Consiliul Judeţean Neamţ condus de Ionel Arsene - preşedintele organizaţiei locale a PSD. În perioada stării de urgenţă, unitatea medicală a trecut însă în subordinea Ministerului Sănătăţii. Directorul interimar al unităţii medicale, numit în funcţie acum o săptămână, a fost înlocuit de la conducere şi după ce s-a aflat că i-ar fi administrat, preventiv, soţiei care nu este infectată cu noul virus tratatament anti-COVID-19.

Astăzi a încercat să se se scuze.

Florin Apostoae, fostul director al Spitalului Piatra Neamţ: "Eu am plecat de la Târgu Neamţ într-un focar COVID unde aveam şansa de a mă infecta şi soţia mea are o mică problemă imunitară şi de aceea în urma unui studiu din Germania am putut să îi administrez preventiv medicamentele anticovid."

Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii: "Am putut observa deficienţe care ne-au fost rapaportate şi de comandamentul pentru situaţii de urgenţă. V-aţi gândit să militarizaţi? Fiecare unitate militară va fi evaluată separat. În măsura în care vedem că un manager civil nu merge sau ne cere ajutorul, demisionând, aşa cum s-a întâmplat."

De la izbucnirea crizei sanitare în România, peste cinci mii de romani au fost infectaţi cu noul virus.

Peste 260 numai în ultimele 24 de ore. 183 de pacienţi sunt la terapie intensivă.