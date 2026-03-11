Pompierii au intervenit, timp în care garniturile au fost retrase în gările cele mai apropiate.

Este a doua zi consecutiv în care traficul feroviar este perturbat pe această rută. Marți, alte două trenuri au avut întârzieri de 125, respectiv 45 de minute, din motive similare.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că arderile de miriște, provocate cel mai adesea de oamenii care curăță câmpurile, au determinat un val de incendii fără precedent.

Doar în ultimele 10 zile, pompierii din întreaga țară au intervenit la peste 750 de solicitări, iar suprafețele afectate de foc depăşesc deja 2000 de hectare.