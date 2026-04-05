”În cursul nopţii trecute, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Delta judeţului Tulcea a fost anunţat de un cetăţean despre faptul că pe Strada Neptun din municipiul Tulcea, iese fum dintr-o locuinţă aflată la parterul unui bloc”, anunţă duminică ISU Tulcea.

Din informaţiile primite la faţa locului, pompierii au aflat că există posibilitatea ca în locuinţă să fie două persoane, acestea fiind găsite inconştiente de salvatori.

”Au fost extrase din zona de pericol şi împreună cu cu echipajele medicale SAJ şi SMURD au efectuat manevrele de resuscitare. Din păcate, rezultatul manevrelor nu a fost unul pozitiv, cele două victime, o femeie de 89 de ani şi un bărbat de 57 de ani, mamă şi fiu, au fost declarate decedate de către medic”, precizează ISU Tulcea.

În paralel cu misiunea de căutare salvare, pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului care se manifesta la materiale din plastic cu degajare mare de fum. Acesta a fost lichidat rapid eliminând astfel pericolul de extindere a incendiului la locuinţele din imobil.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un cablu electric defect.

Pompierii reamintesc că folosirea cablurilor electrice defecte, improvizaţiile şi suprasolicitarea reţelelor pot genera incendii cu urmări grave, recomandând folosirea cablurilor şi prelungitoarelor achiziţionate doar din surse sigure precum magazinele specializate, evitarea suprasolicitării reţelei electrice prin folosirea mai multor consumatori mari pe aceeaşi priză.

”Folosirea improvizaţiilor la cabluri, dispozitive şi prelungitoarele electrice este INTERZISĂ!”, sublniază reprezentanţii ISU Tulcea.