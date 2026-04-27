Cine a descoperit înaintea MApN bucățile de dronă rusească pe un câmp din Tulcea. „M-am apropiat la 10 metri”

Fragmente dintr-o dronă cu încărcătură explozivă au fost găsite ieri pe un câmp din județul Tulcea. Aparatul de zbor, al treilea căzut la noi în 24 de ore, a fost descoperit de un cioban. 

Marius Grama

Focosul a fost detonat pe loc de militari. Între timp, autoritățile noastre transmit că violarea suveranității spațiului aerian al României, de dronele rusești, va fi discutată în cadrul NATO.

Corespondent PRO TV: „Drona a căzut aici, între localitățile Văcăreni și Luncavița, și cel mai probabil provine din timpul atacului de acum două nopți din localitatea Reni, pe care o vedeți în depărtare, la 20 de km de locul unde ne aflăm acum”.

Cioban: „Era motorul separat, bomba aia era separat și restul era întins tot câmpul. M-am apropiat la 10 metri de ea”.

colonel Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN: „Perimetrul a fost securizat, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării." 

Autoritățile au luat apoi decizia să detoneze controlat încărcătura explozivă direct pe câmp, zona nefiind locuită.

Oamenii au fost anunțați printr-un mesaj RO-Alert ca să nu intre în panică la auzul zgomotului puternic.

Este a treia dronă a Federației Ruse care se prăbușeste pe teritoriul țării în 24 de ore.

Acum două zile, localnicii din cartierul Bariera Traian, din Galați, au anunțat că o dronă cu încărcătură explozivă a căzut, prin acoperiș, în anexa unei case. Alerta, prima de acest fel de la începutul războiului din Ucraina, a mobilizat autoritățile. Focosul a fost detonat controlat în apropiere de oraș, în condiții de siguranță.

Tot sâmbătă, un al doilea aparat de zbor, de această dată fără încărcătură explozivă, a fost descoperit lângă localitatea Grindu, din Tulcea.

De la începutul conflictului din Ucraina, în România s-au prăbușit 16 drone folosite în război. Populația a fost sfătuită să se adăpostească, în alte peste 50 de situații, în timpul atacurilor Federație Ruse asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat ca, după incidentele de la sfârșitul săptămânii trecute, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina.​

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

