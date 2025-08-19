Două femei, rănite într-un accident rutier la Piața Rahova, după ce două mașini s-au ciocnit pe carosabilul umed

19-08-2025 | 08:09
Două femei au fost rănite luni seară pe o șosea circulată din sectorul 5 al Capitalei. Erau pasagere în două mașini care s-au ciocnit după lăsarea întunericului, într-o intersecție de lângă Piața Rahova.

Valentin Baciu

Carosabilul era umed. Ambele victime au fost transportate la spital. Niciunul dintre șoferi nu consumase alcool, spun polițiștii, care fac cercetări într-un dosar pentru vătămare corporală din culpă.

Șofer: „Băiatul ăsta cu Renault-ul a venit de pe cealaltă parte, a făcut stânga. Eu veneam din partea cealaltă și a ieșit în fața mea și ne-am lovit direct. Am frânat cât am putut, dar a intrat în mine. Eram cu soția. O doare un pic piciorul, dar ailaltă e mai rău.”

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 19-08-2025 08:06

