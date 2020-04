Impact devastator în București. O mașină a fost proiectată într-un stâlp, 5 oameni au ajuns la spital

Un grav accident de circulație a avut loc pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei.

Patru persoane, printre care şi un copil de trei ani, au fost transportate la spital.

Una dintre ele era inconştientă, a fost intubată şi se află în stare foarte gravă.

Se pare că şoferul uneia dintre mașini nu ar fi acordat prioritate, la ieşirea de pe o stradă secundară, şi a lovit cealălt autoturism.

Unul dintre şoferi nu ar fi cedat trecerea, când a virat la dreapta de pe o alee secundară, pe o stradă principală din cartierul Rahova. În urma loviturii, cei doi şoferi au rămas încarceraţi, şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor. Unul dintre ei a fost transportat în stare foarte gravă la Spitalul Bagdasar Arseni. Şi celelalte persoane aflate în maşini, printre care un copil de 3 ani, au ajuns la spital.

Martor: "Am vrut să dau primul ajutor, n-am avut, că deja era salvare, poliţie când am ieşit eu. Din ce am văzut eu, în maşina cea mai afectată erau trei persoane şi din cealaltă deja plecase salvarea cu o persoană. Se mai întâmpla mici accidente din cauza neatenţiei, vitezei, dar ca acest accident n-am văzut până acum niciodată. "

Impactul a fost atât de puternic, încât unul dintre cele două autoturisme a fost proiectat în stâlpul de pe marginea trotuarului. De asemenea, bucăţi din cele două maşini au ajuns în curţile oamenilor care locuiesc în zonă".

Cei care locuiesc în vecinătate s-au ales cu o sperietură în miez de noapte, dar au fost lovite şi câteva maşini parcate pe stradă.

Păgubit: "A fost afectată şi una din maşinile mele, cele două dube. Să-mi spună domnii poliţişti ce e de făcut, eu am asigurare".

Poliţiştii urmează să stabilească cum s-a întâmplat accidentul şi cine este vinovatul.