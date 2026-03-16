Autovehiculul a trecut pe roşu la semafor, iar când agenţii au oprit autoutilitara au descoperit că şoferul era urmărit internaţional. Mai mult, în maşină se aflau două femei, suspectate de furt din magazine.

Totul s-a petrecut duminică după-amiază pe un bulevard din Cluj. Poliţiştii au observat o autoutilitară care a trecut, la un moment dat, pe roşu la semafor şi au oprit-o pentru verificări. La volan era un bărbat de 28 de ani, din judeţul Timiş, despre care poliţiştii au descoperit că era dat în urmărire internaţională de autorităţile din Ungaria pentru mai multe infracţiuni. Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore.

Oamenii legii au descoperit în camion mai multe bagaje pline cu bijuterii, genţi, cosmetice şi alte bunuri furate. În autovehicul se mai aflau şi alte două femei, de 32 şi 34 de ani, din judeţul Mureş, care ar fi furat, în aceeaşi zi, o geantă în valoare de aproximativ 1.500 de lei, dar şi mai multe produse cosmetice, dintr-un centru comercial.

Iniţial, femeile au fost reţinute, iar ulterior plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. Poliţiştii continuă acum cercetările, pentru a stabili dacă şi celelalte bunuri găsite în autoutilitară au fost furate.